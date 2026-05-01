【やぎ座】2026年5月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2026年5月の運勢を占います。
【今月のカード：隠者（The Hermit）／逆位置】
「隠者」の逆位置は、これまで考えていたものを形にする時を示します。
今月は、あなたが今まで温めてきた物事を実行に移すタイミングです。
ただし、周りの評価は気にしすぎなくて大丈夫。まずはアウトプットすることが大切です。
【ラッキーカラー：ゴールド】
金色は自分の考えを形にし、堂々と表現していく力を後押ししてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
【今月のカード：隠者（The Hermit）／逆位置】
「隠者」の逆位置は、これまで考えていたものを形にする時を示します。
今月は、あなたが今まで温めてきた物事を実行に移すタイミングです。
ただし、周りの評価は気にしすぎなくて大丈夫。まずはアウトプットすることが大切です。
【ラッキーカラー：ゴールド】
金色は自分の考えを形にし、堂々と表現していく力を後押ししてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)