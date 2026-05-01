5月29日（金）よる9時〜10時54分 日本テレビ系「金曜ロードショー」では、『ピーター・パン』『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』『ラプンツェルのウェディング』 大人気のディズニー・アニメーション作品を本編ノーカット・豪華3本立てでお届け。東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスの人気アトラクションの世界を映画で体験しよう！

【『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』】

今日はアナの誕生日。エルサはアナに最高の誕生日を過ごしてもらおうと準備に余念がない。心配しつつもパーティー会場をクリストフに任せると、エルサはアナを起こしに行った。エルサはアナのドレスを魔法で美しく変えると、アナに糸をたどるよう言う。糸の先には次々にプレゼントが現れた。だがエルサは風邪をひいてしまったようで、くしゃみをし始めた。その度に小さな雪の玉が現れて…。

アナの誕生日にエルサが仕掛けたサプライズとは？『アナと雪の女王』の続編を素敵な歌と共にお楽しみください！

【『ラプンツェルのウェディング』】

今日はラプンツェルとフリンの結婚式。何もかも順調に進んでいたが、挙式の最中に馬のマキシマスとカメレオンのパスカルが結婚指輪を落としてしまった！

このままでは大変と転がる指輪を追いかけ、パスカルはスープに飛び込み、マキシマスは屋台のドレスや帽子で女装してしまう。必死で追いかけたが、指輪はランタンに引っかかって空に飛んで行った。パスカルはランタンに乗って指輪を取ろうとする。マキシマスも壁にぶつかった勢いで空に吹っ飛んだ。

教会での結婚式で起きたドタバタ劇。ラプンツェルのハートフルなその後のお話をお楽しみください！

【『ピーター・パン』】

ネバーランドへようこそ。ここはいつまでも大人にならなくていい国。

世界中で愛されているディズニーの大人気キャラクター“ピーター・パン”の物語。大人にならなくてもいい夢の島ネバーランドを舞台に、自由に空を飛ぶ永遠の少年ピーター・パンがウェンディ、ジョン、マイケルを大冒険に連れ出す名作ファンタジーアドベンチャー。

イギリス・ロンドンの住宅街に住むダーリング家の子どもたち、姉のウェンディと弟のジョンとマイケルは、いつまでも大人にならない憧れの少年ピーター・パンの話をしていた。でも、ウェンディはお父さんからもう子供部屋から出るように言われたのが悲しくてたまらない。

その夜、落としていった自分のカゲを取り返しに、3人の子供部屋にピーター・パンが忍び込んできた。物音に目を覚ましたウェンディと2人の弟は、本物のピーター・パンを見て大喜び。早速ピーター・パンのようにいつまでも子供のままでいたいと頼むと、彼は望み通り3人を夢と冒険の島“ネバーランド”に連れて行ってくれることになった。ピーター・パンと一緒にやってきた妖精ティンカー・ベルの魔法の粉をふりかけると、不思議フシギ！空を飛べるようになったのだ。ピーター・パンと一緒に“ネバーランド”を目指して旅立った。

“ネバーランド”では海賊フック船長がピーター・パンへの復讐を考えていた。そこへやってきた、ピーター・パンとウェンディたち。フック船長は、海賊船の大砲を彼らめがけてドカンドカンと撃ち出したから、さぁ大変。無事にウェンディ達はロンドンに帰れるのか？冒険物語がはじまる！

【作品情報】

▼『ピーター・パン』（1953）

ロンドンに住む女の子ウェンディと二人の弟たちは、おとぎ話に登場する憧れの主人公ピーター・パンに誘われて、大人にならなくてもいい夢の島“ネバーランド”に旅立つ。ティンカー・ベルの妖精の粉をふりかけ、夜空に飛び出して、さあ“ネバーランド”へ！

製作：ウォルト・ディズニー

原作：ジェームズ・M・バリー

監督：ハミルトン･ラスク, クライド・ジェロニミ, ウィルフレッド・ジャクソン

脚本：テッド・シアーズ, アードマン・ペナー

アニメーション監督：ミルト・カール, ウォルフガング・ライザーマン, フランク・トーマス, ウォード・キンボール, オリー・ジョンストン, マーク・デイビス, エリック・ラーソン, レス・クラーク, ジョン・ラウンズベリー

吹替キャスト：岩田光央（ピーター・パン）, 渕崎ゆり子（台詞）、鈴木佐江子（歌）（ウェンディ）, 大塚周夫（フック船長）, 池田真（ジョン）, 鈴木一輝（マイケル）, 熊倉一雄（スミー）, 勝田治美（タイガー・リリー）

▼『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』（2015）

「アナと雪の女王」の続編となる短編アニメーション。エルサとクリストフがアナの誕生日を祝おうと計画を立てるが、エルサの魔法の力がパーティーを危険にさらしてしまう様子を描く。監督は『アナと雪の女王』を手がけたクリス・バック＆ジェニファー・リーが続投。アカデミー賞で主題歌賞を受賞したロバート・ロペス＆クリステン・アンダーソン＝ロペスが、「Let It Go」に続き新曲を書き下ろした。

監督：クリス・バック、ジェニファー・リー

製作：ピーター・デル・ヴェッチョ、エイミー・スクリブナー

製作総指揮：ジョン・ラセター

歌曲：クリステン・アンダーソン＝ロペス ロバート・ロペス

音楽：クリストフ・ベック

吹替キャスト：神田沙也加（アナ）、松たか子（エルサ）、武内駿輔（オラフ）、原慎一郎（クリストフ）、津田英佑（ハンス）、北川勝博（オーケン）、藤原貴弘（マシュマロウ）

▼『ラプンツェルのウェディング』（2012）

ラプンツェルとフリンのロイヤルウエディングでみんなが集まり、王国はお祭りムード。しかし、パスカルとマキシマスが預かっていた結婚指輪を落として、さあ大変！必死の二人は事態が発覚する前にリングを見つけようと試み、大混乱の痕跡を残して捜索に乗り出す。パスカルとマキシマスは結婚式までに指輪を見つけて教会へ持っていけるのか!?

監督：ネイサン・グレノ、バイロン・ハワード

製作：エイミー・スクリブナー

製作総指揮：ジョン・ラセター

吹替キャスト：中川翔子（ラプンツェル）、畠中洋（フリン・ライダー）、坂口芳貞（司教）

「金曜ロードシネマクラブ」ホームページ：https://kinro.ntv.co.jp