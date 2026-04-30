結婚したらロスになりそうな「20代男性俳優」ランキング！ 2位「目黒蓮」を抑えた1位は？
若手から実力派へと成長を続ける20代の男性俳優たち。人気や注目度が高いからこそ、結婚したらロスになりそうなファンも多いかもしれません。
All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚したらロスになりそうな20代男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、Snow Manの目黒蓮さんです。グループ活動のほか、俳優や「BVLGARI（ブルガリ）」「FENDI（フェンディ）」といったハイブランドのアンバサダーを務めるなど、多方面で活躍。
2024年に出演した『ボクらの時代』（フジテレビ系）では、結婚願望があることを明かしています。現在は『SHOGUN 将軍』シーズン2（Disney+）の撮影のため、グループ活動を一時休止中。4月29日には主演映画『SAKAMOTO DAYS』が公開されます。
回答者からは「ゴシップもなく結婚とはまだ縁がないイメージなので、衝撃を受けるかもしれないと感じました」（30代女性／沖縄県）、「アイドルの印象が強すぎてロスになりそうだから」（20代女性／岡山県）、「アイドルとしても人気が絶大でファンが多いからロスになりそう」（30代男性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、横浜流星さんです。出演した映画『国宝』の大ヒットや、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺』の主演を務めるなど、高い演技力で日本の演劇界で存在感を高めています。
4月10日公開のアニメ映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』では、声優に初挑戦。また、「東京シティ競馬」の2026年度のイメージキャラクターを務めるなど、活躍の場を広げています。結婚については、2020年に占いバラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）に出演した際に「結婚は遅い」と断言されたことも。横浜さんの婚期に注目が集まっています。
回答コメントでは「国宝しかり、どの作品も入り込んでいてストイックな性格なのが分かるので、お相手への想像が止まらないからです」（40代女性／北海道）、「清潔感や王子様的なイメージが強く、ファンの中で理想の彼氏像として成立しているため」（40代男性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚したらロスになりそうな20代男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：目黒蓮（Snow Man）／81票
2位にランクインしたのは、Snow Manの目黒蓮さんです。グループ活動のほか、俳優や「BVLGARI（ブルガリ）」「FENDI（フェンディ）」といったハイブランドのアンバサダーを務めるなど、多方面で活躍。
回答者からは「ゴシップもなく結婚とはまだ縁がないイメージなので、衝撃を受けるかもしれないと感じました」（30代女性／沖縄県）、「アイドルの印象が強すぎてロスになりそうだから」（20代女性／岡山県）、「アイドルとしても人気が絶大でファンが多いからロスになりそう」（30代男性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位：横浜流星／97票
1位にランクインしたのは、横浜流星さんです。出演した映画『国宝』の大ヒットや、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺』の主演を務めるなど、高い演技力で日本の演劇界で存在感を高めています。
4月10日公開のアニメ映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』では、声優に初挑戦。また、「東京シティ競馬」の2026年度のイメージキャラクターを務めるなど、活躍の場を広げています。結婚については、2020年に占いバラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）に出演した際に「結婚は遅い」と断言されたことも。横浜さんの婚期に注目が集まっています。
回答コメントでは「国宝しかり、どの作品も入り込んでいてストイックな性格なのが分かるので、お相手への想像が止まらないからです」（40代女性／北海道）、「清潔感や王子様的なイメージが強く、ファンの中で理想の彼氏像として成立しているため」（40代男性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)