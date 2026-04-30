タレントの滝沢カレン（33）が30日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）で、チートデーに食べる大好物を明かした。

「私はとにかくピザが大好きなんです」と明かし、「できるだけチーズが多過ぎて生地が少ないピザが大好き。（生地は）カリカリじゃない薄さ、モチモチだけど薄い、あれがもう大好きで！」と力説。「何枚でも、飲み物のようなものが大好き」と独特の表現でピザ愛を語り、ゲストの俳優・山時聡真を驚かせた。

お勧めのピザを聞かれると「何の裏切りもなしに言っていいですか？」と前置きして「ここで言っていいのか分かんないんですけど、ピザーラ」と告白。「生地が選べて具やトッピングが選べてチーズの多さをトッピングできるのが一番好きなので。プロが作ったシェフの窯ピザはおいしいんですけど、どうしてもトッピングができない」と理由を説明した。「なので“ピザ宅配施設”が大好きで」と話すとアシスタント役のお笑いコンビ「アインシュタイン」河井ゆずるは「店舗のことですかね？」と確認していた。

「ご褒美の日、チートデー」にピザを食べるといい、「今だったらピザを食べることに関しては4カ月に1回」と説明。山時は「えー！」と驚き、河井も「結構ストイックですね〜」と感心していた。