【ウルトラマンの日】長野博出演の『ティガ』30周年プレミアムステージ実施！
ウルトラマンシリーズ60周年を記念し、2026年7月10日（金）に「ウルトラマンの日 in 杉並公会堂」を杉並公会堂にて開催する。また、放送30周年を迎える『ウルトラマンティガ』主演マドカ・ダイゴ役の長野博をはじめとしたオリジナルキャストが登壇する「ウルトラマンティガ 30th プレミアムステージ」の開催も決定した。
＞＞＞ティガプレミアムステージ出演者などをチェック！（写真7点）
1966年7月10日、『ウルトラマン』第1話「ウルトラ作戦第一号」（7月17日放送）の放送を翌週に控えたこの日、東京・杉並公会堂に「ウルトラマン」「ウルトラ怪獣」「科学特捜隊」が結集し、 ”特撮の父” 、円谷英二もゲストで登場した記念イベント『ウルトラマン前夜祭ウルトラマン誕生』が放送された。この7月10日を記念して設定されたのが「ウルトラマンの日」（日本記念日協会認定）だ。
本イベントは7月10日（金）の「ウルトラマンの日」に、60年前ウルトラマンがその姿を初めて現した「ウルトラマン前夜祭 ウルトラマン誕生」の開催地である杉並公会堂にて実施されるイベントだ。60周年を記念したステージイベントや、ウルトラマンシリーズの変遷を辿る展示、ウルトラヒーローによるグリーティング、グッズ販売等が実施される。各規格については、後日円谷プロダクション公式サイトにて発表されるので、お見逃しなく。
また、放送30周年を記念した「ウルトラマンティガ 30th プレミアムステージ」が実施される。これは、マドカ・ダイゴ役の長野博、ヤナセ・レナ役の吉本多香美ら、作品のオリジナルキャストが出演し、トークショーや上映イベントなどをお楽しみいただける特別なステージだ。
今年もやってくる「ウルトラマンの日」。60周年ということもあり特別なものになりそう。7月10日は杉並公会堂へ！
（C）円谷プロ
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1966年7月10日、『ウルトラマン』第1話「ウルトラ作戦第一号」（7月17日放送）の放送を翌週に控えたこの日、東京・杉並公会堂に「ウルトラマン」「ウルトラ怪獣」「科学特捜隊」が結集し、 ”特撮の父” 、円谷英二もゲストで登場した記念イベント『ウルトラマン前夜祭ウルトラマン誕生』が放送された。この7月10日を記念して設定されたのが「ウルトラマンの日」（日本記念日協会認定）だ。
また、放送30周年を記念した「ウルトラマンティガ 30th プレミアムステージ」が実施される。これは、マドカ・ダイゴ役の長野博、ヤナセ・レナ役の吉本多香美ら、作品のオリジナルキャストが出演し、トークショーや上映イベントなどをお楽しみいただける特別なステージだ。
今年もやってくる「ウルトラマンの日」。60周年ということもあり特別なものになりそう。7月10日は杉並公会堂へ！
（C）円谷プロ
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