ここ数日、タレント・紗栄子の過去の言動が、SNS上で物議を醸している。

「現在話題になっているのは、紗栄子さんが2024年8月にYouTubeにアップした動画です。当時、イギリス留学中だった息子たちに紗栄子さんが会いに行き、長男とロンドンを観光する様子が映像に収められていました。

モデルとしても活躍する長男・道休蓮さんは、紗栄子さんの元夫・ダルビッシュ有さんとの間に生まれ、現在18歳。撮影当時は16歳でした。この長男と紗栄子さんの“距離感”に、賛否が飛び交っているんです」（芸能担当記者）

母子らしく、リラックスした雰囲気でロンドン観光をしていた2人だったが、途中で雨に降られてしまった。紗栄子は「ねえ一緒入って！」と、息子と相合い傘を始めたが、「そんなべったりくっつかないで！」と長男は拒否モードに。

だが、紗栄子は気にせず「無理じゃん、濡れるじゃん」と話し、長男と腕を組んだり、恥ずかしがる長男をからかうように腕に顔を寄せたりと、終始楽しげな様子を見せていた。

一見すると、微笑ましい母と息子のやり取りだったが、Xでは、一部のユーザーから近すぎる距離感に困惑する声もあがっている。

《紗栄子は好きだけどこれはドン引き》

《息子に彼氏役やらせてるお母さん苦手》

《恥ずかしいとか関係なく子どもの意見聞かないところが無理》

なお、世の女性陣からは「可愛いからこその行動だよ」と理解を示す声もSNSで寄せられているが、賛否のわかれる距離感だったようだ。

だが少なくとも、紗栄子と長男は、深い信頼関係を築いているようだ。2025年11月放送の『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）にて、紗栄子は「元旦那のコピペだから、本当にバレるんですよ」と外見について苦笑いしながら、長男とのエピソードを語っている。

「2024年、イギリス留学中の長男から手紙が届いたそうです。過去にテレビ番組に出演した紗栄子さんは、子供が小さい頃から英語を習わせていると語りましたが、番組内で『幼少期の英語教育は間違ってる』と否定されたことがあったそうです。

この放送を見た長男は、紗栄子さんが否定されたことにショックを受けたそうです。手紙では、『ママが選んだ道を正解にするためにいま頑張ってます。僕は勉強を頑張って、ママのことを精一杯守ろうと思います』と書かれていたと、紗栄子さんは涙ながらに語っていました。

2026年3月には、長男の誕生日にInstagramを更新し、《人生のどん底の時に、この子がいたから踏ん張ることができました。絶対に守らなければならない存在でしたが、同志のような存在でもありました》と深い愛情をつづっています。紗栄子さんにとっての息子たちは、人生を共に生きてきた相棒であると同時に、いつまでたっても可愛い子どもという心持ちなのではないでしょうか」（芸能担当記者）

掘り返されてしまった紗栄子の過去の言動だが、その裏にはこの家族ならではの関係性があるのかもしれない。