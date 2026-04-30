京都行くなら絶対買い！鍵善良房『鍵もち』が衝撃のおいしさ。日持ちもして取り寄せOK

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部S子。編集歴23年。ファッションから美容、インテリアまでいろいろ担当してきたけれど、やっぱりいちばん好きなのは食。何でもいける雑食系ながら、とくに甘いものはおまかせを！

私にとって、京都に行くと欠かせない場所が、祇園の「鍵善良房（かぎぜんよしふさ）」。江戸中期創業の老舗です。

初めて訪れたのは、20年ほど前のこと。友人から「京都に行くなら絶対に」とすすめられ、四条本店の喫茶で名物の「くずきり」をいただきました。

じつをいうと、当時の私はそれまであまりくずきりを食べたことがなく、正直そこまで興味があったわけでもなかったのですが……。蒸し暑い京都の夏、氷水に泳ぐ透き通ったそれをひと口すすった瞬間に、衝撃が走りました。「くずきりって、こんなにおいしいものだったの⁉」と、それまでのイメージがガラリと覆されたのを覚えています。

そんな、看板メニューの一品でさえ食べる人を驚かせてしまう老舗ですから、ほかの和菓子もまた、ため息が出るほどの完成度。なかでも今回ご紹介する「鍵もち」は、幸せな食感とおいしさにうっとりしてしまう逸品です。

もっちり、なめらか。口の中でとろける至福。鍵善良房の「鍵もち」

「鍵もち」 2500円（税込み） オンラインショップにて取り寄せ可 ※「鍵もち」は5月2日到着以降は冷蔵便でのお届けになります。

箱を開けると、中には羽二重餅（はぶたえもち）が見えないほどに、たっぷり、みっちりとかけられた香ばしいきな粉。一つ持ち上げると、指先から伝わるその柔らかさに驚きます。口に運べば、もっちりとなめらかな生地が、舌の上でやさしくとろけていくんです。

鍵善良房の「鍵もち」、ここも推せる！

●想像を超える、とろけるような口溶け

とにかく驚くのが、その質感です。赤ちゃんの肌のようにきめ細かな羽二重餅は、口に入れた瞬間に心地よい弾力を感じたかと思えば、いつの間にかスッとなじんで消えていく……。この「はかなさ」と「もっちり感」の共存は、まさに老舗の職人技。そのあまりに上品な口溶けに、食べた瞬間に目を見開いてしまいます（笑）。

●みついらずの、おだやかで「自然な甘み」

このお菓子の何より素敵なところは、羽二重餅ときな粉、ただそれだけで味が完成されていること。みつなどがかかっていなくても、かみしめるほどに生地本来の繊細な甘みがじわじわと広がり、香ばしいきな粉と溶け合います。そのおだやかでやさしい甘みがなんとも心地よくて、食べている間じゅう、一人で深くうなずきまくってしまいます。

●「日もち5日」という絶妙な頼もしさ

この繊細な柔らかさでありながら……、日もちが配送日を含めて5日間あるのもうれしいポイント。京都の生菓子のようなぜいたく感を味わえるのに、少し余裕を持って手みやげにしたり、自分へのごほうびに数日に分けて楽しんだりできるんです。この感動ものの食感は、手みやげにしても「本当においしいから食べてみて！」と、自信を持っておすすめしたくなります。

京都へ行く機会があれば、ぜひお店に立ち寄って「とっておきの京都みやげ」に選んでみてください。公式オンラインショップでもお取り寄せできるので、遠方のかたもこの「至福の口溶け」をぜひ一度体験してみてください。



おいしいもの帖 No.116 鍵もち 12個入り 2500円（税込み）【日もち：発送日含め5日】／関西・京都／おすすめシーン・手みやげや贈答品、来客時のお茶うけに

※オンラインショップにて取り寄せ可、送料別

https://shop.kagizen.co.jp/collections/all/products/kagi-mochi-cool SHOP DATA 鍵善良房

四条本店

京都市東山区祇園町北側264番地

TEL：075-561-1818

営業時間：9:30〜18:00

定休日：月曜日（祝休日の場合は翌日）

https://www.kagizen.co.jp/ 高台寺店

京都市東山区下河原通高台寺表門前上る

TEL：075-525-0011

営業時間：10:00〜18:00

定休日：水曜日（祝休日の場合は翌日）

ZEN CAFE

京都市東山区祇園町南側570-210

TEL：075-533-8686

営業時間：11:00〜18:00

定休日：月曜日（祝休日の場合は翌日）