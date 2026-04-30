親子丼、中をすくえばロースカツ！かつや「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼/定食」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」を2026年4月28日(火)より期間限定で販売する。
■かつやの新しい一杯
やさしい出汁でとじたふわとろ親子丼の中に、サクッと揚げたロースカツを贅沢に閉じ込めた。ロースカツには、コクと香りが際立つ出汁醤油を合わせ、親子丼のまろやかな味わいと一体化。
ひと口ごとに広がる、出汁の旨みと肉の満足感がクセになる一杯だ。
『“のせる”ではなく“入れる”。カツが見えなくなる、かつやの新発想をお楽しみください。』
■テイクアウトでお店の味をおうちや職場でも！
『出汁醤油ロースカツ in the 親子丼』は、お弁当としてテイクアウトもできる。自宅でゆっくりと食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンで利用できる。
■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
【店内メニュー】
〇出汁醤油ロースカツ in the 親子丼
通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円
〇出汁醤油ロースカツ in the 親子鍋定食
通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円
【テイクアウトメニュー】
〇出汁醤油ロースカツ in the 親子丼弁当
通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円
〇その他メニュー
■とんかつ専⾨店「かつや」
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■テイクアウトでお店の味をおうちや職場でも！
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■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
【店内メニュー】
〇出汁醤油ロースカツ in the 親子丼
通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円
〇出汁醤油ロースカツ in the 親子鍋定食
通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円
【テイクアウトメニュー】
〇出汁醤油ロースカツ in the 親子丼弁当
通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円
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