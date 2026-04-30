春に行きたいと思う「三重県の旅行先」ランキング！ 2位「おかげ横丁」を抑えた1位は？【2026年調査】
柔らかな日差しが心地よく、屋外での散策やドライブが楽しい季節になりました。豊かな自然や異国情緒あふれる街並みなど、いま訪れたい魅力的なスポットが数多くそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「三重県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「桜や新緑に包まれた参道は春ならではの清々しさがあり、参拝後は、食べ歩きが楽しい『おかげ横丁』へ」（60代男性／東京都）、「お伊勢さんですっきりとした空気を吸ってリフレッシュしたいです」（40代女性／愛知県）、「暖かい天気の中食べ歩きが楽しめる」（20代女性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは「春は参道の空気が澄んでいて歩きやすそうだから」（40代男性／福岡県）、「厳かな空気の中で心が落ち着き、自然に囲まれた参道を歩きながら特別な癒やしとパワーを感じられる、日本を代表する神聖な場所だからです」（20代男性／愛知県）、「春の澄んだ空気の中で参拝すると気持ちが整い、おかげ横丁の散策も楽しめるから」（50代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「三重県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：おかげ横丁／43票2位は、伊勢神宮内宮の門前町に位置する「おかげ横丁」です。江戸から明治期の街並みが再現されたエリアには、伊勢名物のグルメや土産物店が軒を連ねます。春には「五十鈴川」沿いの桜を眺めながら、赤福餅などの甘味を楽しんだり、活気ある門前町の雰囲気をゆったりと散策したりできるのが魅力です。
回答者からは「桜や新緑に包まれた参道は春ならではの清々しさがあり、参拝後は、食べ歩きが楽しい『おかげ横丁』へ」（60代男性／東京都）、「お伊勢さんですっきりとした空気を吸ってリフレッシュしたいです」（40代女性／愛知県）、「暖かい天気の中食べ歩きが楽しめる」（20代女性／愛知県）といったコメントがありました。
1位：伊勢神宮／122票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、「お伊勢さん」の名で親しまれる「伊勢神宮」でした。新年度や新生活の始まりである春に、心身を清める参拝の旅（お伊勢参り）を希望する声が多数。内宮の宇治橋を渡った先に広がる神聖な森と、春の柔らかな日差しが差し込む参道は、心安らぐ至福のひとときを提供してくれます。
回答者からは「春は参道の空気が澄んでいて歩きやすそうだから」（40代男性／福岡県）、「厳かな空気の中で心が落ち着き、自然に囲まれた参道を歩きながら特別な癒やしとパワーを感じられる、日本を代表する神聖な場所だからです」（20代男性／愛知県）、「春の澄んだ空気の中で参拝すると気持ちが整い、おかげ横丁の散策も楽しめるから」（50代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)