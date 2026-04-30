歌手で女優の知念里奈が２９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。芸能人による「沖縄会」での意外な恒例行事を明かした。

この日は「北海道ｖｓ沖縄 旅行に行きたいのはどっち！？大激論ＳＰ」として、それぞれにゆかりのある芸能人が集結した。

ＭＣの上田晋也が「沖縄の人たちは結構、集まったりするの？」と沖縄出身の集まりがあるのかを尋ねると、知念は「あります。『具志堅会』が」と、元ＷＢＡライトフライ級王者で世界王座１３回連続防衛日本記録を持つボクシング界のレジェンドで沖縄出身の具志堅用高氏の名前を冠した集いがあると答えた。

知念は「具志堅さんを中心にＭＡＸのメンバーとかＤＡ ＰＵＭＰのＩＳＳＡさんとか、（ガレッジセールの）ゴリさんもいらっしゃったり。去年の年末に久しぶりに集まれたんですけど。そのときは、山田親太朗君の沖縄料理のお店で、（姉でモデルの山田）優ちゃんも来て。おいしい沖縄の料理食べながら泡盛飲んで」と豪華メンバーによる会の様子を明かした。続けて「一番最後に酔っぱらってくると、用高さんの防衛戦を見る」と意外な恒例行事を明かしてスタジオを笑わせた。

続けてＭＡＸのＮＡＮＡが「今のバラティーでの具志堅さんじゃなく、あの時の具志堅さんをもう一回みんなで認識しようって。それを含めて、みんなで見てちゃんとスゴい人が…」と、レジェンドであることを思い出していると話すと、上田は「今もスゴい人だよ！」と思わず声を上げていた。