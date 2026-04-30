エルヴィスを成功させた男たちが仕上げ、ジョン・レノンも歌った『スタンド・バイ・ミー』25年後の奇跡

大の親日家としても知られるソウル・シンガー、ベン・E.キング。彼が残した数々の名曲のなかでも、『スタンド・バイ・ミー』は今なお世界中で歌い継がれている。その普遍的な魅力の裏には、時代を超えて紡がれた物語があった。

【画像】デビュー前の姿の写真のジャケットも有名！ ジョン・レノンが歌った『スタンド・バイ・ミー』も収録されたアルバム

エルヴィスを成功させた男たちが極上のポップスに仕上げた

ベン・E.キングの『スタンド・バイ・ミー（Stand By Me）』は、1961年5月29日のビルボード誌R&Bチャートで1位になり、3週間後には全米総合チャートでも4位まで上昇した。

この曲が生まれた1961年という時代背景に目を向けると、「我々にも公平な権利を」と訴えた黒人の公民権運動の萌芽を、どこかに感じさせる作品であることに気づくかもしれない。

アフリカ系アメリカ人のベン・E.キングによって作られた原曲は、黒人霊歌の『Stand By Me』とゴスペル・ナンバーの『Lord, Stand By Me』をヒントにしたものだが、それを極上のポップスに仕上げたのは二人のユダヤ系アメリカ人だった。

ジェリー・リーバーとマイク・ストーラーは、エルヴィス・プレスリーが大きくブレイクするきっかけとなった『ハウンド・ドッグ（Hound Dog）』や『監獄ロック（Jailhouse Rock）』を書いたソングライターのコンビで、ロックンロールの時代を先導したプロデューサーでもある。

二人はソングライターとして、その後も『ラストダンスは私に（Save the Last Dance for Me）』、『ラブ・ポーション・No.9（Love Potion No.9）』など、黒人が歌うR&Bのヒット曲を数多く書いた。

プロデューサーとしては、R&Bにヴァイオリンとチェロによるストリングスを導入し、ポップス的な味付けを加えて後世に大きな影響を与えている。

ベン・E.キングとリーバー＆ストーラーは音楽の世界でいち早く、黒人と白人との垣根を取り払い、両者の文化を隔てていた大きな川に、ロックンロールとR&Bによって大きな架け橋を作る先駆者となった。

25年後、まさかの再ヒット

その後も様々なアーティストによってカヴァーされたことによって、『スタンド・バイ・ミー』はオールディーズのなかでも特に人気が高い曲となった。

1975年にはジョン・レノンが、ロックのスタンダードを収録したアルバム『ロックン・ロール（Rock ’n’ Roll）』で取り上げたのが有名。

アルバムジャケットに使用された写真は、デビュー前のビートルズが1961年、ハンブルクで演奏していた時代に撮られたものだ。

作家のスティーブン・キングは、1974年に長編小説「キャリー」でデビューした後、アメリカのごく平凡な町を舞台にした新しいタイプのホラー小説、モダン・ホラーで一時代を築き上げた。

小説がベストセラーになっただけでなく、1976年の『キャリー』を皮切りに『シャイニング』『クリープショー』『クジョー』が次々に映画化されてヒットを記録した。

キングの短編小説「ザ・ボディ（The Body）」を原作にした映画『スタンド・バイ・ミー』は、広大な自然に恵まれたオレゴン州の片田舎に住む4人の少年たちが、“死体探し”の旅に出る、ひと夏の冒険を描いた映画だ。

映画監督のロブ・ライナーは映画化にあたって、キングの小説「ザ・ボディ（死体）」が前面に出るとホラー映画と間違われるので、少年たちの成長譚にふさわしいタイトルとして、「スタンド・バイ・ミー」を使いたいとリーバーとストーラーに相談した。

快諾してもらってから数日後、「テーマ曲にしたい」という連絡がロブから入った。

1986年に映画が公開されると世界中で大ヒットし、主題歌に使われた『スタンド・バイ・ミー』もリバイバル・ヒット。25年ぶりに全米チャートのベストテン入りを果たした。

こうして世界中で新しい音楽ファンをつかみ、世代を超えて歌い継がれるスタンダード・ソングとなった。

文／TAP the POP