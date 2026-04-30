【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」対象商品にNikonのミラーレス一眼カメラが追加された。開催期間は5月3日23時59分まで。

対象商品には、フルサイズミラーレス一眼「Z5」とレンズのセット商品が登場。「Z5」ボディは、フルサイズセンサー×大口径Zマウントで、日常をドラマチックに切り取ることができるミラーレス一眼カメラ。一眼レフユーザーも違和感なく使える、高精細電子ビューファインダーを実現。ハードな撮影にも耐えうる、SDカードダブルスロット搭載している。容量UPした新バッテリーEN-EL15c、USB給電にも対応する。

セットに付属するレンズは、単焦点レンズ「NIKKOR Z 40mm f/2」と標準ズームレンズ「NIKKOR Z 28-75mm f/2.8」から選べる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【セット買い】 Nikon ミラーレス一眼カメラ Z5 ボディ & 単焦点レンズ NIKKOR Z 40mm f/2S Zマウント フルサイズ対応

【セット買い】 Nikon ミラーレス一眼カメラ Z5 ボディ & NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 ニコン ミラーレス一眼 レンズ