渡辺美奈代、キッチン美しくリセット完了＆艶々ヘアを夫が公開
歌手でタレントの渡辺美奈代が27日までにオフィシャルブログを立て続けに更新。キッチンを綺麗に磨き上げ“リセット”する渡辺の後ろ姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
25日、渡辺は電子レンジで手軽に作れる豚肉とレタスの蒸し料理にネギだれをかけた一品やピリ辛ダレをかけたやわらかく仕上げられた鶏肉料理、ふんわりとした卵が広がるコーンスープ、食欲そそる麻婆豆腐など彩り豊かな中華料理を作ったことを明かしていた。
同日、「リセット」と題してブログを更新し、「今日もキッチンリセット 完了」と報告。「床も拭いて綺麗になりました！」と淡いブルーのタイルが印象的な清潔感あふれるキッチンの様子を披露。
続けて、夫の“もやし君”が「日常の奥さま」と題してブログを更新すると、キッチンを掃除する渡辺の様子も公開。後ろ姿で作業に集中する渡辺の姿に対し、夫が「いつもありがとうございます」とコメントを添え、夫婦のやり取りにほっこりとした空気が漂う内容となっている。
さらに「艶々」と題したブログでは、渡辺の美しいロングヘアにも注目。「髪の毛が艶々な奥さま」「髪の毛伸びましたね」と夫目線のコメントとともに、背中まで伸びた艶やかでストレートヘアの後ろ姿を公開し、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「キッチンリセットお疲れ様」「ピカピカで…綺麗」「いつもキッチンピカピカにしていて見習わなきゃ」や「美奈代ちゃんに 感謝を伝えられてご夫婦愛が素敵」「パパさん、貴重なショットを…ありがとう」「艶々サラサラ」「とっても綺麗」「髪の毛艶々綺麗」「ほんとに艶々キレイ〜」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
同日、「リセット」と題してブログを更新し、「今日もキッチンリセット 完了」と報告。「床も拭いて綺麗になりました！」と淡いブルーのタイルが印象的な清潔感あふれるキッチンの様子を披露。
続けて、夫の“もやし君”が「日常の奥さま」と題してブログを更新すると、キッチンを掃除する渡辺の様子も公開。後ろ姿で作業に集中する渡辺の姿に対し、夫が「いつもありがとうございます」とコメントを添え、夫婦のやり取りにほっこりとした空気が漂う内容となっている。
さらに「艶々」と題したブログでは、渡辺の美しいロングヘアにも注目。「髪の毛が艶々な奥さま」「髪の毛伸びましたね」と夫目線のコメントとともに、背中まで伸びた艶やかでストレートヘアの後ろ姿を公開し、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「キッチンリセットお疲れ様」「ピカピカで…綺麗」「いつもキッチンピカピカにしていて見習わなきゃ」や「美奈代ちゃんに 感謝を伝えられてご夫婦愛が素敵」「パパさん、貴重なショットを…ありがとう」「艶々サラサラ」「とっても綺麗」「髪の毛艶々綺麗」「ほんとに艶々キレイ〜」などの声が寄せられている。