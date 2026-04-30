【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

ASUS AMD Radeon RX 9070 XT搭載ビデオカード PCIe 5.0 16GB GDDR6 TUF-RX9070XT-O16G-GAMING

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にASUSのAMD Radeon RX 9070 XT搭載ビデオカード「TUF-RX9070XT-O16G-GAMING」が追加された。

また、AMD Radeon RX 9060 XT搭載「OCエディション TUF-RX9060XT-O16G-GAMING」、「OCエディション PRIME-RX9060XT-O16G」もセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ASUS AMD Radeon RX 9070 XT搭載ビデオカード PCIe 5.0 16GB GDDR6 TUF-RX9070XT-O16G-GAMING

グラフィックスコア：AMD Radeon RX 9070 XT

バスインターフェース：PCI Express 5.0

OpenGL：OpenGL 4.6

搭載ポート：HDMI 2.1b×1、DisplayPort 2.1a×3、HDCP 2.3対応

メモリスピード：20 Gbps

メモリインターフェース: 256-bit

ビデオメモリ：16GB GDDR6

ストリームプロセッサ：4096

最大解像度：7,680×4,320

最大同時画面出力数：4

サイズ：カード 330×140×62.5mm

専有スロット：3.125 Slot

ASUS AMD Radeon RX 9060 XT ビデオカード 16GB GDDR6 OCエディション TUF-RX9060XT-O16G-GAMING

グラフィックスコア：AMD Radeon RX 9060 XT

バスインターフェース：PCI Express5.0

OpenGL：OpenGL 4.6

搭載ポート：HDMI 2.1b×1、DisplayPort 2.1b×2、HDCP 2.3対応

メモリスピード：20 Gbps

メモリインターフェース：128-bit

ビデオメモリ：16GB GDDR6

ストリームプロセッサ：2048

最大解像度：7,680×4,320

最大同時画面出力数：3

サイズ：カード 304×126×50mm

専有スロット：2.5 Slot