【Amazonセール】ASUSのAMD Radeon RX9070 XT搭載ビデオカードがお買い得【スマイルセール2026.4】
ASUS AMD Radeon RX 9070 XT搭載ビデオカード PCIe 5.0 16GB GDDR6 TUF-RX9070XT-O16G-GAMING
Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にASUSのAMD Radeon RX 9070 XT搭載ビデオカード「TUF-RX9070XT-O16G-GAMING」が追加された。
また、AMD Radeon RX 9060 XT搭載「OCエディション TUF-RX9060XT-O16G-GAMING」、「OCエディション PRIME-RX9060XT-O16G」もセールの対象となっている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
ASUS AMD Radeon RX 9070 XT搭載ビデオカード PCIe 5.0 16GB GDDR6 TUF-RX9070XT-O16G-GAMING
グラフィックスコア：AMD Radeon RX 9070 XT
バスインターフェース：PCI Express 5.0
OpenGL：OpenGL 4.6
搭載ポート：HDMI 2.1b×1、DisplayPort 2.1a×3、HDCP 2.3対応
メモリスピード：20 Gbps
メモリインターフェース: 256-bit
ビデオメモリ：16GB GDDR6
ストリームプロセッサ：4096
最大解像度：7,680×4,320
最大同時画面出力数：4
サイズ：カード 330×140×62.5mm
専有スロット：3.125 Slot
ASUS AMD Radeon RX 9060 XT ビデオカード 16GB GDDR6 OCエディション TUF-RX9060XT-O16G-GAMING
グラフィックスコア：AMD Radeon RX 9060 XT
バスインターフェース：PCI Express5.0
OpenGL：OpenGL 4.6
搭載ポート：HDMI 2.1b×1、DisplayPort 2.1b×2、HDCP 2.3対応
メモリスピード：20 Gbps
メモリインターフェース：128-bit
ビデオメモリ：16GB GDDR6
ストリームプロセッサ：2048
最大解像度：7,680×4,320
最大同時画面出力数：3
サイズ：カード 304×126×50mm
専有スロット：2.5 Slot