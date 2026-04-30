普通のトリミングサロンでの施術が難しいわんちゃんのトリミングを請け負う投稿者さんのお店に、噛み癖のあるわんちゃんが来店。1年ぶりにシャンプーをする光景が、まるで雪景色のようだと76万再生を超えて話題となっています。

わんちゃんのトリミングの光景を見た人からは、「フカフカになってかわいい♡」「久しぶりのシャンプー気持ちよかっただろうなぁ」と、温かいコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1年間シャンプーできなかった『噛みつき犬』→トリミングした結果…想像以上の光景】

1年間シャンプーができなかったマメくん

YouTubeチャンネル『DOGサロンpalm』に投稿され注目を集めているのは、1年ぶりにトリミングをするわんちゃんの光景。

ある日、投稿者さんのトリミングサロンに来店したのは、1年間シャンプーができなかった柴犬のマメくん。マメくんは噛み癖があり、他のトリミングサロンでは断られてしまうことが多く、なかなかシャンプーをすることができなかったのだといいます。

病院に行く時も、飼い主さんが抱っこをしようとすると反射的に口がでてしまうことがあるのだそう。そんな現状に悩んだ飼い主さんは、普通のトリミングサロンでの施術が難しいわんちゃんでも受け入れてくれる投稿者さんのお店にやってきたのでした。

抜群のコンビネーションで隅々までシャンプー！

そうしてマメくんのトリミングを受けることになった投稿者さん。さっそくマメくんをトリミング台に乗せるため抱っこをしようとしたところ…マメくんは投稿者さんの方を見て吠え始めたそう。

しかし、さすがはプロのトリマー。投稿者さんは軽々とマメくんを抱っこしてトリミング台に乗せていきます。

そして、スタッフさんとの息のあった連携で、トリミングの準備を進めていく投稿者さん。そんなふたりの手際の良さに安心したのか、マメくんはシャンプー中もほとんど暴れたり吠えたりすることなく、落ち着いて体を洗わせてくれたのでした。

まるで雪景色のような抜け毛の量に驚愕

そうしてシャンプーを終えたマメくんは、次にドライヤーをすることに。投稿者さんたちがドライヤーをするためにタオルでマメくんの体を拭いていると、マメくんの体に”ある異変”が…。

マメくんの体を拭いていたところ、マメくんの体から大量の毛が抜け出てきたのでした！

柴犬はわんちゃんの中でも特に抜け毛が多い犬種。タオルドライでもフワフワと抜け毛が舞っていたマメくんですが、ドライヤーを当てると、まるで羽毛が舞っているかのような光景が広がることに。

自分の抜け毛で雪景色のようになった床を見るマメくんの表情は、どことなく目を丸くしているように見えます。

この投稿を見た人からは、「みなさんお疲れ様です」「ナイスコンビネーション！」「お二人の動じなさがわんちゃんに安心感を与えてるんでしょうね」と労りの声が続々と寄せられることに。

YouTubeチャンネル『DOGサロンpalm』では、そんなトリミングに悩むわんちゃんたちの手助けをする投稿者さんとスタッフさんの活躍が投稿されていますよ。

マメくん、スタッフの皆様、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「DOGサロンpalm」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。