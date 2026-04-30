「早く自立したい」41歳フリーター男性、年収150万円。実家で介護と投資に励むも“親の愚痴”に悩む日々
高齢の両親を支えるための、介護負担の軽減を最優先とし、将来の自立を見据えて家計の基盤を整えながら実家で生活するケースもあります。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、宮崎県宮崎市在住・41歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：フリーター
在住：宮崎県宮崎市
家族構成：親2人と子ども1人
世帯年収：親350万円、自分150万円
実家の間取り：一軒家3DK
交際費：4万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：150万円
実家を出るかどうかについては「45歳で出る予定」と話しました。
さらに「ただ、将来的にはいずれかは施設に預ける可能性もあり、実家を出るタイミングはあると考えますね。早く自立したいですね」と話してくれました。
続けて「あとは介護の手伝いですね。母親も体重が重いので抱えるのに大変です」と、介護の負担の大きさを明かしてくれました。
お金に関する悩みでは「正直お金に関する悩みはないと思いますね。浮いたお金で貯金や投資もできますしね。あるとするならば、家に入れるお金を少しは減らしたいと思います」と続け、本音ものぞかせてくれました。
介護という切実な事情を抱えつつも、貯金や投資に励む堅実さが伺えます。親との関係に葛藤しながらも、数年後の自立という目標に向け、着実に準備を進めている状況といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、宮崎県宮崎市在住・41歳男性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：41歳男性
職業：フリーター
在住：宮崎県宮崎市
家族構成：親2人と子ども1人
世帯年収：親350万円、自分150万円
実家の間取り：一軒家3DK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円
交際費：4万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：150万円
実家を出るかどうかについては「45歳で出る予定」と話しました。
「施設に預ける可能性も……」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「現在は両親とも高齢者で母親が介護3なので、父親の介護負担を減らすために実家暮らしを余儀なくされてます」と回答。
さらに「ただ、将来的にはいずれかは施設に預ける可能性もあり、実家を出るタイミングはあると考えますね。早く自立したいですね」と話してくれました。
「家に入れるお金を少しは減らしたい」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「やはり親からも結婚しろと言われたり、しつこく文句言ってくるのでちょっとイライラしたり、1人になったら大変だよとか自分のことに愚痴を言ったりするので大変ですね」といいます。
続けて「あとは介護の手伝いですね。母親も体重が重いので抱えるのに大変です」と、介護の負担の大きさを明かしてくれました。
お金に関する悩みでは「正直お金に関する悩みはないと思いますね。浮いたお金で貯金や投資もできますしね。あるとするならば、家に入れるお金を少しは減らしたいと思います」と続け、本音ものぞかせてくれました。
介護という切実な事情を抱えつつも、貯金や投資に励む堅実さが伺えます。親との関係に葛藤しながらも、数年後の自立という目標に向け、着実に準備を進めている状況といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)