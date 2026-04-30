映画『未来』斎藤工、YOU、坂井真紀ら著名人コメント到着 メイキングカットも解禁に
黒島結菜主演の映画『未来』について、本作を一足先に観賞した斎藤工、YOU、坂井真紀、古舘伊知郎ら著名人からのコメントが到着した。また、キャストらの真剣な表情を捉えたメイキング写真も解禁となった。
【写真】キャストの真剣な表情を捉えたメイキング
作家・湊かなえがデビュー10周年に発表し、彼女の集大成と評されたミステリー小説を、瀬々敬久監督が映画化した本作。声にならない痛みを抱えて生きる人々の“見えない声”に寄り添い、社会の陰に潜む痛みとかすかな光を鮮やかに描き出す。
複雑な家庭環境で育ちながらも、祖母の期待に応えて教師になるという夢をかなえた真唯子。彼女の教え子・章子のもとにある日、一通の手紙が届く。差出人は「20年後のわたし」。半信半疑のまま返事を書くことで、父を亡くした悲しみや、心を閉ざした母との孤独な日々に耐えていた章子だが、母の新しい恋人からの暴力、壮絶ないじめ、そして信じがたい事実が彼女を容赦なく追い詰めていく。深い絶望の中、章子は唯一心を通わせる友人・亜里沙と「親を殺す」という禁断の計画を立てる。そんな章子を救おうと真唯子は、残酷な現実と社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながら、それでも手を差し伸べようとするが―。
本作について、生粋の映画好きとして知られる斎藤工は「胸が苦しくなる出来事の中に、それでも確かに『未来』が置かれている。物語が踏み込む『親殺し』というテーマが、他人事の距離を許さない。特に山崎七海さんと野澤しおりさんの終盤の眼差しは鋭く、こちらの逃げ場を静かに奪ってくる」とコメント。
坂井真紀は「絶望と希望が入り混じる叫びに、胸を締めつけられました。この胸の痛みこそが、信じられる未来のかけらになる―そう思わせてくれる、瀬々監督の叫びそのもののような作品。私たちを、私たちで抱きしめたくなる」と胸の内を明かし、社会の矛盾をえぐり出してきた瀬々監督による魂のメッセージを受け取ったと語っている。
乃木坂46の元メンバーで、タレントや作家として活躍する高山一実は「原作の未来を読んだ時は憎しみが強く湧き上がりましたが、映画での未来は苦しかった。とにかく苦しかったです。観終わった後、しばらく声が出ませんでした。声が出ない自分は幸せなのだとも。悶えゆく苦しみの中、最後に見えたのは確かな愛です」と衝撃の先にある愛を語っている。
小説紹介クリエイターでインフルエンサーの紙上健吾は「数ある湊かなえ作品の中で、僕が最も心を揺さぶられ、大切に想い続けてきた一冊。 祈りと願いが込められた、重厚で、繊細で、そしてひりつくほどに苦しい物語。 その苦しみから目を逸らさず描き切ったからこそ、社会を動かす強靭な力が宿るのだと感じます。実に誠実な映画化でした」と、原作への深い敬意とともに映像化の意義を力強く称えている。
古舘伊知郎は「人間心理の剥き出しを撮らせたら瀬々敬久の右に出るものはいない。湊かなえの傑作ミステリーを映画化した本作でも登場人物を取り巻く過酷な現実から目を逸らさず、彼女たちの名付け得ぬ感情を見事に掬い上げた。世の中が抽象的な言葉で欺瞞を語る今、この時代にこそ見られるべき一本だ」と、現代社会を痛烈に射抜く言葉とともに評した。
YOUは「巡り合う全てが善でもあり、悪でもあるけれど未来さえあれば信じる力を、生きる力を持ち続ける誰かに、巡り逢える。『隣に誰か居ますか?』 その誰かになれる為にも、生きる力を今日も蓄えなければ」と、彼女らしい言葉で本作を通じて感じた“生きる力”を語っている。
あわせて、主演の黒島結菜や共演の山崎七海、坂東龍汰、北川景子らの撮影風景を捉えたメイキング写真も公開された。シリアスなシーンに挑むキャスト陣の張り詰めた表情や、緊張感あふれる撮影現場の様子が収められており、作品の重厚なテーマと真正面から向き合う現場の空気感がダイレクトに伝わってくる。
脚本、撮影、そして編集まで一貫して瀬々監督とスタッフが意識したのは、深刻なシーンと明るいシーンのバランスだったという。瀬々監督は「シリアスななかに、チャーミングなカットを意識して散りばめていきました。絶望と希望を対比で見せていく作品になっています」と語っている。
映画『未来』は、5月8日より全国公開。
※著名人コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■榎本ゆいな（タレント）
湊かなえさんの作品の魅力である人間の内側の揺らぎや、人と人との歪な繋がりに強く惹かれてきましたが、本作は群を抜いて残酷で、心を大きく揺さぶられました。
「未来」という言葉に潜む希望と残酷さが交錯し、静かに積み重なる違和感が後半で一気に解き明かされる展開は圧巻です。
人はどこまで自分の見たい現実を信じてしまうのか、その問いが今でも頭の中に残り続けています。
■紙上健吾（けんご@小説紹介）
数ある湊かなえ作品の中で、僕が最も心を揺さぶられ、大切に想い続けてきた一冊。
祈りと願いが込められた、重厚で、繊細で、そしてひりつくほどに苦しい物語。
その苦しみから目を逸らさず描き切ったからこそ、社会を動かす強靭な力が宿るのだと感じます。
実に誠実な映画化でした。
小説と映画、表現は違えど、湊さんが物語に託した想いは、揺らぐことなく『未来』に受け継がれていくはずです。
■神永学（小説家）
少女たちが置かれた環境は、あまりに過酷で、容赦なくその心を追い込んでいく――。
ただ、これはフィクションの世界で起きていることではない。私たちのすぐ近くで起きている現実なのだということを思い知らされる。
彼女たちが、明るい「未来」を歩むために、自分に何が出来るのかを考えずにはいられない。
■斎藤工（俳優／Filmmaker）
胸が苦しくなる出来事の中に、それでも確かに「未来」が置かれている。
物語が踏み込む「親殺し」というテーマが、他人事の距離を許さない。
特に山崎七海さんと野澤しおりさんの終盤の眼差しは鋭く、こちらの逃げ場を静かに奪ってくる。
■坂井真紀（俳優）
絶望と希望が入り混じる叫びに、胸を締めつけられました。この胸の痛みこそが、信じられる未来のかけらになる―そう思わせてくれる、瀬々監督の叫びそのもののような作品。私たちを、私たちで抱きしめたくなる。
■紗倉まな（AV女優／作家）
親や大人たちからさんざんに傷つけられた、よるべない彼女たちの目に映る世界は暗く濁ったものだったろう。差し伸べられた「手紙」は、今に抗いながらも、そう悪くはなさそうな未来を想う時間を彼女たちに与えてくれる。そうした一筋の希望、いつだって自分より少し先の未来をいく大人たちからのやさしい抱擁に、私も包まれたかったんだよなあと泣きながら思った。
■高山一実（タレント・作家）
原作の未来を読んだ時は憎しみが強く湧き上がりましたが、映画での未来は苦しかった。
とにかく苦しかったです。
観終わった後、しばらく声が出ませんでした。声が出ない自分は幸せなのだとも。
悶えゆく苦しみの中、最後に見えたのは確かな愛です。
この先、どんな苦難が訪れようと、人を救うことはできる。
辛くなったら、また観ます。
■永田琴（映画監督）
山崎七海の芝居と思えないリアルな存在本気で共感し、共に大人を呪った。
性別が存在することに恨みさえ覚える、反吐が出そうなほど残酷な物語。
■古舘伊知郎（フリーアナウンサー）
人間心理の剥き出しを撮らせたら瀬々敬久の右に出るものはいない。
湊かなえの傑作ミステリーを映画化した本作でも登場人物を取り巻く過酷な現実から目を逸らさず、彼女たちの名付け得ぬ感情を見事に掬い上げた。
世の中が抽象的な言葉で欺瞞を語る今、この時代にこそ見られるべき一本だ。
■YOU（タレント）
巡り合う全てが善でもあり、悪でもあるけれど
未来さえあれば
信じる力を、生きる力を持ち続ける誰かに、巡り逢える。
「隣に誰か居ますか?」
その誰かになれる為にも、生きる力を今日も蓄えなければ。
【写真】キャストの真剣な表情を捉えたメイキング
作家・湊かなえがデビュー10周年に発表し、彼女の集大成と評されたミステリー小説を、瀬々敬久監督が映画化した本作。声にならない痛みを抱えて生きる人々の“見えない声”に寄り添い、社会の陰に潜む痛みとかすかな光を鮮やかに描き出す。
本作について、生粋の映画好きとして知られる斎藤工は「胸が苦しくなる出来事の中に、それでも確かに『未来』が置かれている。物語が踏み込む『親殺し』というテーマが、他人事の距離を許さない。特に山崎七海さんと野澤しおりさんの終盤の眼差しは鋭く、こちらの逃げ場を静かに奪ってくる」とコメント。
坂井真紀は「絶望と希望が入り混じる叫びに、胸を締めつけられました。この胸の痛みこそが、信じられる未来のかけらになる―そう思わせてくれる、瀬々監督の叫びそのもののような作品。私たちを、私たちで抱きしめたくなる」と胸の内を明かし、社会の矛盾をえぐり出してきた瀬々監督による魂のメッセージを受け取ったと語っている。
乃木坂46の元メンバーで、タレントや作家として活躍する高山一実は「原作の未来を読んだ時は憎しみが強く湧き上がりましたが、映画での未来は苦しかった。とにかく苦しかったです。観終わった後、しばらく声が出ませんでした。声が出ない自分は幸せなのだとも。悶えゆく苦しみの中、最後に見えたのは確かな愛です」と衝撃の先にある愛を語っている。
小説紹介クリエイターでインフルエンサーの紙上健吾は「数ある湊かなえ作品の中で、僕が最も心を揺さぶられ、大切に想い続けてきた一冊。 祈りと願いが込められた、重厚で、繊細で、そしてひりつくほどに苦しい物語。 その苦しみから目を逸らさず描き切ったからこそ、社会を動かす強靭な力が宿るのだと感じます。実に誠実な映画化でした」と、原作への深い敬意とともに映像化の意義を力強く称えている。
古舘伊知郎は「人間心理の剥き出しを撮らせたら瀬々敬久の右に出るものはいない。湊かなえの傑作ミステリーを映画化した本作でも登場人物を取り巻く過酷な現実から目を逸らさず、彼女たちの名付け得ぬ感情を見事に掬い上げた。世の中が抽象的な言葉で欺瞞を語る今、この時代にこそ見られるべき一本だ」と、現代社会を痛烈に射抜く言葉とともに評した。
YOUは「巡り合う全てが善でもあり、悪でもあるけれど未来さえあれば信じる力を、生きる力を持ち続ける誰かに、巡り逢える。『隣に誰か居ますか?』 その誰かになれる為にも、生きる力を今日も蓄えなければ」と、彼女らしい言葉で本作を通じて感じた“生きる力”を語っている。
あわせて、主演の黒島結菜や共演の山崎七海、坂東龍汰、北川景子らの撮影風景を捉えたメイキング写真も公開された。シリアスなシーンに挑むキャスト陣の張り詰めた表情や、緊張感あふれる撮影現場の様子が収められており、作品の重厚なテーマと真正面から向き合う現場の空気感がダイレクトに伝わってくる。
脚本、撮影、そして編集まで一貫して瀬々監督とスタッフが意識したのは、深刻なシーンと明るいシーンのバランスだったという。瀬々監督は「シリアスななかに、チャーミングなカットを意識して散りばめていきました。絶望と希望を対比で見せていく作品になっています」と語っている。
映画『未来』は、5月8日より全国公開。
※著名人コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■榎本ゆいな（タレント）
湊かなえさんの作品の魅力である人間の内側の揺らぎや、人と人との歪な繋がりに強く惹かれてきましたが、本作は群を抜いて残酷で、心を大きく揺さぶられました。
「未来」という言葉に潜む希望と残酷さが交錯し、静かに積み重なる違和感が後半で一気に解き明かされる展開は圧巻です。
人はどこまで自分の見たい現実を信じてしまうのか、その問いが今でも頭の中に残り続けています。
■紙上健吾（けんご@小説紹介）
数ある湊かなえ作品の中で、僕が最も心を揺さぶられ、大切に想い続けてきた一冊。
祈りと願いが込められた、重厚で、繊細で、そしてひりつくほどに苦しい物語。
その苦しみから目を逸らさず描き切ったからこそ、社会を動かす強靭な力が宿るのだと感じます。
実に誠実な映画化でした。
小説と映画、表現は違えど、湊さんが物語に託した想いは、揺らぐことなく『未来』に受け継がれていくはずです。
■神永学（小説家）
少女たちが置かれた環境は、あまりに過酷で、容赦なくその心を追い込んでいく――。
ただ、これはフィクションの世界で起きていることではない。私たちのすぐ近くで起きている現実なのだということを思い知らされる。
彼女たちが、明るい「未来」を歩むために、自分に何が出来るのかを考えずにはいられない。
■斎藤工（俳優／Filmmaker）
胸が苦しくなる出来事の中に、それでも確かに「未来」が置かれている。
物語が踏み込む「親殺し」というテーマが、他人事の距離を許さない。
特に山崎七海さんと野澤しおりさんの終盤の眼差しは鋭く、こちらの逃げ場を静かに奪ってくる。
■坂井真紀（俳優）
絶望と希望が入り混じる叫びに、胸を締めつけられました。この胸の痛みこそが、信じられる未来のかけらになる―そう思わせてくれる、瀬々監督の叫びそのもののような作品。私たちを、私たちで抱きしめたくなる。
■紗倉まな（AV女優／作家）
親や大人たちからさんざんに傷つけられた、よるべない彼女たちの目に映る世界は暗く濁ったものだったろう。差し伸べられた「手紙」は、今に抗いながらも、そう悪くはなさそうな未来を想う時間を彼女たちに与えてくれる。そうした一筋の希望、いつだって自分より少し先の未来をいく大人たちからのやさしい抱擁に、私も包まれたかったんだよなあと泣きながら思った。
■高山一実（タレント・作家）
原作の未来を読んだ時は憎しみが強く湧き上がりましたが、映画での未来は苦しかった。
とにかく苦しかったです。
観終わった後、しばらく声が出ませんでした。声が出ない自分は幸せなのだとも。
悶えゆく苦しみの中、最後に見えたのは確かな愛です。
この先、どんな苦難が訪れようと、人を救うことはできる。
辛くなったら、また観ます。
■永田琴（映画監督）
山崎七海の芝居と思えないリアルな存在本気で共感し、共に大人を呪った。
性別が存在することに恨みさえ覚える、反吐が出そうなほど残酷な物語。
■古舘伊知郎（フリーアナウンサー）
人間心理の剥き出しを撮らせたら瀬々敬久の右に出るものはいない。
湊かなえの傑作ミステリーを映画化した本作でも登場人物を取り巻く過酷な現実から目を逸らさず、彼女たちの名付け得ぬ感情を見事に掬い上げた。
世の中が抽象的な言葉で欺瞞を語る今、この時代にこそ見られるべき一本だ。
■YOU（タレント）
巡り合う全てが善でもあり、悪でもあるけれど
未来さえあれば
信じる力を、生きる力を持ち続ける誰かに、巡り逢える。
「隣に誰か居ますか?」
その誰かになれる為にも、生きる力を今日も蓄えなければ。