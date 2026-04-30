イラストレーターのMiiiさんの漫画「毎日作って毎日食べてるもの」がインスタグラムで300以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

便秘解消や美容にいいらしいと聞いて、作者の女性が毎日作っている物。その食べ物とは…という内容で、読者からは「自宅で作れるんですね」「おいしそう！」「今度作ってみたい」などの声が上がっています。

手軽だから続く、毎日の簡単腸活

Miiiさんは、インスタグラムで作品を発表しています。Miiiさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「毎日作って毎日食べてるもの」を描いたきっかけを教えてください。

Miiiさん「40代になって体の不調が気になり始めたとき、『腸活が効果的』と聞いたので、何か始めてみようと思いました。しかし調べてみると、続けることが難しいかもな…と思う物ばかりで。そこで、ズボラな自分でも続けられそうな腸活として、今回の物を試してみることにしたんです」

Q.試してみて、何か変化はありましたか。

Miiiさん「便秘気味だったのに、毎日出るようになりましたし、1日2回出る日もあります。また、生理痛に加えてPMS（月経前症候群）もひどかったのですが、きな粉に含まれる大豆イソフラボンのおかげなのか、症状が以前よりもマシになったと思います」

Q.毎日どのくらいの量を食べているのですか。また、作るときのコツはありますか。

Miiiさん「きな粉は大さじ2、フラクトオリゴ糖は粉末なのですが、こちらは大さじ1。この量で作っています。作るときのコツは水分を入れすぎないことくらいで、後は材料がひとまとまりになれば食べやすいサイズにカットするだけです。誰でも簡単に作れます！」

Q.今も食べる習慣は続いていますか。

Miiiさん「最近はこねる作業が面倒になり、緩めに作ってスプーンですくって食べています（笑）。甘い物が食べたいけれど太りたくないという方や、健康にいいおやつを探しているという方にはピッタリだと思います。食べるとき、一緒にお水をたくさん飲むので、満腹感も得られます。朝食に取り入れるなら、ペースト状にして食パンに塗って食べてもおいしそうですね」

Q.美容や健康のため、他にも意識していることはありますか。

Miiiさん「やはり水をたくさん飲むことを心掛けています。1日かけて、こまめに飲むことは有名ですよね。後はなかなか摂取しづらい亜鉛などは、サプリで補っています。他にはよく笑うことや、よく寝ること。夜型の生活で睡眠時間も少なかった私が言うのもなんですが、『普通』と呼ばれる生活をすることこそ、何よりも健康的かなと思っています」

Q.漫画「毎日作って毎日食べてるもの」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

Miiiさん「見た目に驚いて、笑ってくださる方がたくさんいらっしゃいました。他には、『それって作れるんですね』『今度作ってみよう』と興味を持っていただいたり、『私はヨーグルトにかけて食べているよ』などの食べ方について教えてくださったりする方々もいらっしゃいました」