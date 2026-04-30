29日、東京・福生市で男がハンマーで少年を殴るなどし、一時自宅に立てこもった後逃走した事件で、警察官が突入する4時間ほど前に男が裏口から逃走する様子が防犯カメラに映っていたことが分かりました。警視庁は男の逮捕状を取り、行方を追っています。

警視庁によりますと、この事件は、29日午前7時半前、福生市で、44歳の男が自宅の前にいた10代の少年2人をハンマーで殴った後、通報を受け現場にかけつけた警察官らにサバイバルナイフをむけ、さらに噴霧器のようなもので液体をまき逃走しているものです。殴られた少年2人のうち1人は重傷で、警察官3人も軽傷です。

当初、現場の警察官は男が液体をまいた後も自宅に1人で立てこもっているとみていましたが、正午ごろ、室内に突入した際にはすでに男はいなくなっていました。

その後の捜査関係者への取材で、液体をまかれて警察官が混乱していた午前8時前に男が裏口から逃走する様子が防犯カメラに映っていたことが分かりました。

男は身長173センチ、丸刈りで上下グレーのスウェット姿で警視庁は、殺人未遂の疑いで逮捕状を取り男の行方を追っています。