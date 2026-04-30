◆米大リーグ ブルージェイズ８―１レッドソックス（２９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２９日（日本時間３０日）、「４番・三塁」で先発。２試合連続の２点適時打を放ち、連勝に貢献した。４打数１安打２打点２三振で打率は２割２分４厘となった。

０―１で迎えた３回２死満塁のチャンスで先発ベヨのカウント２―０からの３球目、低めのシンカーをとらえ、左前にはじき返した。打球は左翼手の前でワンバウンド。２者が生還し、２―１と逆転した。

ベヨの暴投で二、三塁となり、バーショ四球で再び満塁。ピナンゴの左前打で岡本が二塁から本塁に突入したが、タッチアウトとなった。この回３点を挙げて３―１と逆転した。

ブ軍は４回にクレメントの１号２ラン、５回には戦列復帰したスプリンガーの代打適時打などで２点ずつ加点し、７―１と突き放した。

岡本は２４日と２５日に４号と５号を連発。その後２戦は連続ノーヒットだったが、前日は決勝点となる２点適時打を放つなど４打数１安打２打点で勝利に貢献した。直近１１試合で１１打点と貴重な得点をもたらす存在となっている。

前日にスタメンだったレッドソックスの吉田正尚外野手は、ブ軍先発が左腕ラウアーであったためベンチスタートで、出番はなかった。