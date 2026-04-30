◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）

竹丸は５回２死から簡単に四球を与えてしまい、直後の初球を適時二塁打。バッテリーはおおいに反省すべき点はあったけれど、２点を取られてなお２死満塁のピンチとなっても、ベンチは動かなかった。開幕投手を任せた竹丸に対する信頼と同時に、「ここを踏ん張れないと勝てる投手になれないよ」という阿部監督のメッセージだったと思う。

さらに６回も続投した。９連戦の２試合目。「（球数は５回で）まだ８０球。お前はエースにならないといけない。６回くらいは投げ切ってくれなきゃ困るんだ」。これまた監督の声が聞こえてきそうな采配に感じたね。

ここまで５試合に登板して、最長は開幕戦と、この日の６イニング。ローテーションの中心という意味では、７回は投げてもらいたいところ。ただ、これは試合で肩のスタミナをつけるしかないんでね。

これでハーラートップに並ぶ４勝目でしょ。２回に味方が４点を取ってくれた直後の３回をきっちり３人で片付けたところが、勝てる投手の証明。６４年前に新人開幕投手を務めた城之内邦雄さんと同じように、新人王も狙えるし、最多勝だって夢じゃないよ。（スポーツ報知評論家・宮本 和知）