【Evo Legends Live】 4月29日 開催 会場：CLUB CITTA’（神奈川・川崎）

4月29日、格闘ゲームイベント「Evo LEGENDS LIVE - DAIGO vs MENARD」が、神奈川・川崎「CLUB CITTA’」にて開催された。

本イベントは、格闘ゲーム界の生ける伝説ウメハラ選手と、現在最強選手のひとりとして名が挙がるMenaRD選手の10先が開催される格闘ゲームの一大イベント。そのアンダーカードとして、「餓狼伝説 City of the Wolves」でのLaggia選手 vs GO1選手と「TEKKEN 8」でのArslan Ash選手 vs chikurin選手の7先も行なわれ、ゲーミングチーム「REJECT」が実施した公式日本語放送では、同時接続者数16万人を超える盛り上がりとなった。

試合結果は、「ストリートファイター6」のウメハラ選手 vs MenaRD選手が6ｰ10でMenaRD選手が勝利。「餓狼伝説 City of the Wolves」のLaggia選手 vs GO1選手は6-7でGO1選手が勝利。Arslan Ash選手 vs チクリン選手は、4-7でチクリン選手が勝利した。

・「ストリートファイター6」：ウメハラ選手 vs MenaRD選手（勝者：MenaRD選手）

・「餓狼伝説 City of the Wolves」：Laggia選手 vs GO1選手（勝者：GO1選手）

・「TEKKEN 8」：Arslan Ash選手 vs チクリン選手（勝者：チクリン選手）

【【公式日本語放送】ウメハラ vs MenaRD: Evo Legends Live】