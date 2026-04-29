14歳の天才中学生ジャグラー　観客の前で“初舞台”　プロパフォーマーも驚嘆「社会人よりうまいレベル」　長野・上田市

満開の桜の中、大勢のお客さんの前でジャグリングを披露する少年。

中学生ジャグラー・小緑謙介さん（14）です。

2025年に行われたジャグリングの全国大会で準優勝。

14歳にして、全国屈指のジャグラーです。

実はお客さんを前にしたパフォーマンスは、この日が初めて。

小緑謙介さん：

お客さんを前に話すのも初めてに近いので、準備はしてきたんですけど、ジャグリングの技より、そっちの緊張の方が強い。

しかし本番になると、堂々とした演技を披露。

曲に合わせて、大技をバンバン決めていきます。

ステージを見た人は「中学生！？すばらしかった」と驚いた様子。

プロのパフォーマーも舌を巻きます。

プロパフォーマー・TIMEさん：

自分も見ていて驚きで、中学生で社会人顔負け。社会人よりうまいレベルを出している。

この日、2回のステージをやりきった小緑さん。

初めてお客さんの前に立った感想を「こんなに多くの人が立ち止まって見てくれるうれしさがあった。見せる側の面白さ、大道芸の別の面白さを知った」と話していました。