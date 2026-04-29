ESSEonlineで2026年3月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。

種類豊富な冷凍食品や、安くて大容量な食材が揃う「業務スーパー」。今回、業スーに通い続けて7年目、YouTubeで節約術を発信する3児の母、みさきさんが厳選したコスパ抜群の「神商品」5つと、その活用レシピについてレポートします。

※ 記事の初出は2026年3月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

1：30秒でモッチモチ！香りもよい「冷凍タピオカ」

1袋300g入りで343円の「冷凍タピオカ」。お湯で30秒加熱するだけなのが、うれしいポイントです。

ゆでると黒糖のよい香りがただよってきて、幸せな気持ちに。おうちで手軽にタピオカが楽しめるので、わが家では、子どもたちのおやつとしても重宝しています。

オススメ活用レシピは、タピオカミルクティー。夫や子どもたちは、「もうカフェに行かなくてもいいかも」とすごく喜んでくれました。

2：分厚め生地で食べごたえ十分の「マカロニ」

1袋500g入りで149円の「マカロニ」。ゆで時間が10分と、少し長いような気もしますが、とにかく安くておいしいので、あまり気になりません。厚みが結構あって食感がしっかりしているので、食べごたえ抜群。

節約を重視したごはんをつくる私にとって、このマカロニもすごく重要なかさ増し食材になっています。

オススメ活用レシピは、グラタン。メインとしても副菜としても活躍してくれて、食卓のボリューム感と満足感が大きく上がります。

3：子どもウケ抜群、コスパ最高の「はちみつ梅」

1パック181円の「はちみつ梅」。結構大きめの梅干しが、全部で17個入っていました。安くてうれしいですよね。

普通のシソ梅もあるんですが、子どもたちもおいしく食べてくれるので、私ははちみつ梅の方を選んじゃいます。

オススメ活用レシピは、わが家の人気メニュー”梅チーズのささみカツ”。

ジューシーなカツのなかから、チーズと梅がトロッと口に広がって、食べごたえがあります。

4：サラダにスープに大活躍！容量たっぷりの「クルトン」

1袋150gで235円の「クルトン」。すごくコスパがよいと感じます。賞味期限も半年以上あるので、サラダにスープに使っていたら、全然食べきれちゃいます。

チャックがついてなくて、湿気てしまうかもしれないと思ったので、私はジップロックに入れて、密封保管するようにしています。

このクルトンのいちばんの活躍ポイントは、生野菜サラダ。

わが家ではほぼ毎日、この生野菜サラダが登場しますが、クルトンをトッピングしたら、満足感がグッと上がります。

5：袋入りで使い勝手よし！「冷凍カーネルコーン」

1袋500g入りで、181円の「冷凍カーネルコーン」。これまではコーン缶をよく使っていたのですが、最近こっちにきり替えました。

缶は1度開封してしまうと、なかなか使いきるのが難しかったのですが、この冷凍コーンは、好きな分だけ使えるので、うれしいです。

オススメ活用レシピは、ホットプレートを使って、ペッパーランチ風ごはん。

休日にちょっとした楽しい気分を味わうために、ホットプレートで料理することが多いわが家では、このペッパーランチ風ごはんも、すごく好評でよくつくります。

今回は、わが家の食卓に欠かせない業スーのオススメ商品5つを紹介しました。

業スーには7年通っていますが、どんどん新しい商品に出合えて、いつもワクワクしながら買い物をしています。お近くにお店がある方は、ぜひいろいろ試してみてもらえたらと思います。

※ 掲載している価格は、すべて税込み価格です

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください