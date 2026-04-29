「西武３−０日本ハム」（２９日、ベルーナドーム）

日本ハムは今季２度目の零敗。借金は再び４となり、ロッテが勝ったため、３月２９日以来の単独最下位となった。

先発の達は７回５安打３失点の力投も２敗目。１点ビハインドの五回無死一塁から源田の犠打を処理して一塁に送球も、ベースカバーに入ったカストロが落球して無死一、二塁とピンチが拡大。その後、１死二、三塁から二塁へのゴロをカストロが本塁へワンバウンドで送球したが、野選となって追加点を奪われた後、渡部に右前適時打を浴びた。

四回の先制点も先頭カナリオの三塁ベース直撃の当たりが二塁打となった後、平沢の中前適時打で失ったもの。「しょうがないっすね。持ってなかっただけです」と、ツキのなさを嘆いた。投球内容自体は「１００％じゃなかった」としつつ「今日は８割ぐらいで、うまく投げようっていう感じで投げていました」と納得顔。五回先頭の古賀悠に与えた四球を「今日は本当にそこだけだと思います」と悔やんだ。

この日１軍に昇格した進藤と今季初めてバッテリーを組んだ。前日の２軍戦のナイターに出場していた進藤とは、朝に打ち合わせをして午後２時開始の試合に臨んだといい「短い時間でしたけど、その中でも最大限できたかな。（サインが）どんどんお互いバチッと決まるようになってくれば、本当に良くなるんじゃないかなと思います」と振り返った。