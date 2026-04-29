◆春季高校野球兵庫県大会▽準々決勝 高砂３―１篠山産（２９日・ウインク姫路球場）

高砂が篠山産に勝利し、１９８９年以来、３７年ぶりの４強に進出した。

背番号１０の左腕・前田航佑（３年）が５安打１失点、ジャスト１００球で完投勝利。時岡脩平監督（３５）は「テンポ良く、浅いカウントで打ち取ってくれた。１００点満点」と称えた。

昨秋までは背番号１のエースで主将の杉山龍作（３年）に負担がかかっていた。「杉山頼みになるな」を合言葉に、チームで切磋琢磨（せっさたくま）してきた。前田は「自分もピッチャーなので悔しさもあった」と反骨心でレベルアップ。指揮官も「もともとコントロールは良かったけれど、スライダー、カーブの変化球の精度があがった。（杉山との）２枚看板です」と評価した。

杉山は「３番・ＤＨ」で３打数２安打の活躍。「（オフは）体作りを重視して、チームでウェートトレーニングに取り組みました。みんな意識も高くて、スイング力もあがっています」と言う。目標にしていた４強入りを果たした。杉山主将は「ここまで来たら歴史を変えたい」と意欲を燃やした。