シニア専門のマーケティングプラットホーム「 コスモラボ」（社名・コスモヘルス)はこのほど、５０代以上のシニア層を対象に、「むくみ」に関するアンケート調査の結果をリリースした（回答総数６７６）。

「むくみを感じる頻度」については「ほとんど感じない」が３０.０%と最多だったものの、「毎日」（２４.４%）、「週に数回」（２４.１%）、「月に数回」（２１.４%）と、全体の約７割がむくみを感じていることが判明した。

「むくみを感じる部位」は「足・ふくらはぎ」が５５.３%で最多。その後「足首・足先」（２８.６%）、「特にない」（２７.１%）、「顔」（１３.０%）と続いた。「足に関する回答が圧倒的に多いことから、むくみを感じる部位は下半身に集中していると分かります。またむくみは、重力の影響や血液循環の滞りが原因と考えられることから、下半身をケアする重要性が示唆されます」と同社。

「むくみやリンパ滞りの原因として思い当たることは？」（複数回答可）の問いには「長時間の座り・立ち仕事」（４７.９%）という回答が最多で、以下は「運動不足」（３７.４%）、「加齢」（３４.０%）、「水分摂取の不足」（２０.１%）。その改善に同社は「座りがちな生活スタイルの見直しと、適度な運動が必要と考えられます」。

「むくみやリンパ滞りの対策として行っているものは？」には「入浴・温浴」（２４.７%）、「ストレッチ・軽い運動」（２４.６%）、「マッサージ・リンパケア」（２４.１%）がほぼ同水準で上位を占め、”三大ケア方法”と証明された。