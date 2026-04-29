『ポケモン』野球グッズ発売へ オリックス・バファローズのユニフォーム・タオルなど豊富に用意
オリックス・バファローズは、5月8日（金）〜10日（日）開催の「ポケモンベースボールフェスタ2026」に合わせ、スペシャルタッグを記念したオリジナルグッズを発売することを発表した。球団直営店Bs SHOP・B-WAVEではイベント開催に先駆け、5月1日（金）より先行販売を実施する。
【写真】オリックス『ポケモン』柄のユニフォーム！公開された野球グッズ
バファローズのキャップ＆ユニフォームを着用したピカチュウや球団パートナーポケモン「ケンタロス（パルデアのすがた）」がデザインされたグッズなどが用意されている。先行販売は数量限定で、球団公式オンラインショップでは5月8日（金）11時より販売となる。
■「ポケモンベースボールフェスタ2026」関連グッズ
・ユニフォームシャツ
・フェイスタオル
・アクリルキーホルダー
・ペンライト
・ツインバット
・Tシャツ
・ハンドタオル
【写真】オリックス『ポケモン』柄のユニフォーム！公開された野球グッズ
バファローズのキャップ＆ユニフォームを着用したピカチュウや球団パートナーポケモン「ケンタロス（パルデアのすがた）」がデザインされたグッズなどが用意されている。先行販売は数量限定で、球団公式オンラインショップでは5月8日（金）11時より販売となる。
■「ポケモンベースボールフェスタ2026」関連グッズ
・ユニフォームシャツ
・フェイスタオル
・アクリルキーホルダー
・ペンライト
・ツインバット
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