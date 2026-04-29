俳優・浅野忠信の母でモデル、画家の浅野順子が２９日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に親友のキャシー中島とともに出演した。

浅野は、６０代で画家になり、７５歳からモデルという異色の経歴。キャシーとは１０代の頃からの仲良しだったという。

２人は「クレオパトラ党」という「女の子が集まるチームを作った」といい、黒柳が「不良？」と聞くと、キャシーは「不良です」と笑った。

キャシーは「今とは違って、とにかくミニスカートはいて髪の毛長くして、踊りが好きで音楽が好きだともう不良」と説明。浅野もキャシーも父親が米国人という共通点があり、仲良くなったという。

浅野は２３歳で息子の忠信を出産。どんな子どもだった？と聞かれ、先生から「今は勉強の時間だから絵をやめなさい」と言われるほど、絵が大好きな子だったと振り返った。自身は「ぶっとんだお母さんだった」と笑い「授業参観もおへそを出して行っちゃうようなタイプ」と流行のヘソ出しファッションで学校へ。息子からは「エプロンをした普通のお母さんが僕は好きだから」と言われていたことも笑いながら打ち明けていた。

モデルは７０代から開始。息子たちから「ママもったいないよ、やりたいことをやったほうがいい」と声を掛けられたことから「それから変わりました。声かけられたらどんどんやってみようって」と背中を押されたとも話していた。