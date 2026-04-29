免許なしで乗れる新型「チビ軽トラ」発売に反響あり！

ブレイズ（愛知県名古屋市）から、2026年4月13日に新しい4輪EV「BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）」が発売されました。

ブレイズ イーカーゴは、16歳以上であれば免許がなくても運転できる「特定小型原動機付自転車」という区分に属しており、特に免許を返納した後の新しい移動手段として注目されています。

【画像】超カッコいい！ これが“チビ軽トラ”みたいな「新たな4輪車」です！（22枚）

バック機能や、急な発進を防ぐ自動ロック機能、体格に合わせたシート調整など、運転に不安がある方でも安心して扱える工夫が随所に施されました。

最大の特徴は、4輪ならではの抜群の安定感と、最大30kgまで載せられる本格的な荷台です。その利便性は、まさに「チビ軽トラ」と呼ぶにふさわしい頼もしさがあります。

荷台は地上から約550mmと低めに設計されているため、買い物かご2個分ほどの重い荷物もスムーズに積み込めます。

さらに、家庭用のコンセントで手軽に充電できる100%電動仕様なので、ガソリン代を気にせず経済的に使える点も大きな魅力であるほか、登坂能力も高く、坂道や重い荷物を積んだ際も力強く進んでくれます。

標準のバッテリーでは約50km走行できますが、オプションのバッテリーを追加して2個にすれば、最大で約100kmまで距離を延ばすことが可能。

これは、理論上では東京から栃木県の宇都宮市まで移動できてしまうほどの距離ですが、近距離の利用であれば一日を通した移動にも対応でき、バッテリー残量を気にする場面を減らすことで、移動そのものの自由度と安心感を高めます。

また、予備を用意しておくことで、充電時間を短縮したり、持ち運ぶ手間を省いたりと、日常から仕事まで活用の幅が広がるでしょう。

これほどの実用性を備えながら、ボディは非常にコンパクトです。全長1900mm×全幅600mm×全高1260mmというサイズ感は、乗用車1台分のスペースに4台も収まってしまうほど省スペース性に優れています。

車両重量は約100kgで、カラーはオリーブ、ブラック、ホワイトの3色が用意されています。価格（消費税込）は54万7800円となっており、2026年9月頃から順次デリバリーが開始される予定です。

ブレイズ イーカーゴの発表を受け、ネット上ではさまざまな反響が寄せられています。

特に高齢者の移動手段として「これまでのシニアカーは遅すぎると思っていたけれど、時速20km出るなら高齢者の生活の足としてピッタリ」「4輪で倒れにくいから、免許を返したがらない親を説得する材料になる」「16歳以上なら免許なしで乗れるから、返納後の父だけでなく、免許を持っていない母も共有できるのが助かる」といった期待の声が目立ちます。

積載性についても「まさに小さな軽トラ。自転車で重い買い物袋を下げるよりずっと安全だと思う」と評価する声があるほか、走行性能に関しても「特定小型原付で100kmも走れるのは規格外。これなら充電忘れも怖くない」といった驚きを持って受け止められています。

一方で「中古の軽自動車が買える値段なので迷う」といった価格面への指摘や、安全な走行ルールへの周知を求める意見も見られますが、総じて免許返納後の新しい選択肢として好意的に注目されているようです。