ステランティスは、傘下ブランドのプジョーが北京国際モーターショー2026に出展し、将来ビジョンを示す2つのコンセプトカーを公開したと発表した。電動化と知能化を軸としたブランド変革を加速する。

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同ショーは4月24日に開幕し、プジョーにとって中国市場での存在感を示す重要な機会となる。中国は電動化と先進技術の中心市場として位置付けられている。

■2つのコンセプトカー

公開されたのは大型セダンを示唆する「コンセプト6」と、大型SUVを示す「コンセプト8」。いずれも新たなデザイン言語と電動化技術の方向性を示すモデルだ。

これらのモデルは、中国向けだけでなくグローバル展開も視野に入れた新世代ラインアップの先行モデルと位置付けられる。

■中国戦略の強化

プジョーは中国をグローバル戦略の中核市場と位置付ける。現地生産や技術連携を通じて競争力を高める方針だ。

今後は提携先との協業を活用し、中国で生産した車両を海外市場へ展開する計画も示している。

■市場背景

自動車市場では電動化に加え、AIなどを活用した知能化競争が激化している。中国市場はその最前線となっている。

こうした中、グローバルメーカーは現地開発や生産体制を強化し、市場適応力を高める動きが広がっている。