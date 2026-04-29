大森元貴「催し」、TikTokの新機能「Listening Party」にて開始30分で目標達成！想定以上の反響により達成条件の引き上げを発表

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TikTokがApple Musicと連携した新機能「リスニングパーティー (Listening Party)」（以下、リスニングパーティー）を日本で初めて展開。その第一弾が大森元貴の最新シングル「催し」で4月27日18時より開催され、当日20時より大森本人がチャットで参加。たちまち1万人を超えるユーザーが集うという、想定を上回る反響が集まることとなった。

■より多くのリスナーに楽しんでもらうための、達成条件の引き上げ

本企画では、リスナーの参加により再生回数の達成を目指すキャンペーンが展開されていたが、開始からわずか30分で目標再生数を達成。予想を大きく上回るスピードでの達成となった。その反響の大きさを受け、より多くのユーザーに楽しんでもらうため、達成条件となる再生回数の目標を新たに150,000回（特典：本リスニングパーティー限定 手書きメッセージ）、200,000回（特典：本リスニングパーティー限定 動画コメント）へと引き上げることが決定した。

今回のリスニングパーティーは、TikTokとApple Musicを連携させた新たな音楽体験として注目を集めており、今後の展開にも期待が高まっている。

「リスニングパーティー」は、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら、互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供する機能。Apple Musicと連携し、加入者は「楽曲をフル尺再生（Play Full Song)」を通じてTikTokアプリを離れることなくフル尺で再生でき、音楽をより手軽に楽しめるようになる。

■リリース情報

2026.04.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「催し」

2026.02.24 ON SALE

MINI ALBUM『OITOMA』

■関連リンク

大森元貴：TikTok 「リスニングパーティー(Listening Party)」

（※実施期間：2026年4月27日18時～5月3日23時59分）

https://vt.tiktok.com/ZSHcrr9p7/

大森元貴 OFFICIAL SITE

http://motoki-ohmori.com/

■【画像】「催し」ジャケット