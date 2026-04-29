100均で見つけたポーチ…「こう見えて実は機能的！」バッグに付けるお守り的グッズ

ダイソーで見つけた『カラビナ付ティッシュポーチ』は、見た目以上に機能性に優れた衛生グッズです。カラビナで外付けできる仕様で、中央のスリットからティッシュを直接引き出せるアイテム。バッグを開ける手間なくスムーズに使用でき、花粉症や鼻炎の季節にも頼れる存在です。この機会に要チェックですよ！

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商品情報

商品名：カラビナ付ティッシュポーチ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746028142

今の時期のお守り的な存在！ダイソーの『カラビナ付ティッシュポーチ』

春先になると、花粉や鼻炎でティッシュが手放せない…そんな季節にぴったりのアイテムをダイソーの衛生グッズ売り場で発見しました。それがこの『カラビナ付ティッシュポーチ』です。

一見シンプルなポーチですが、実はこう見えてかなり機能的な優秀アイテムなんです。

スナップボタンを外すとフラットに開き、ポケットティッシュが収納できる仕様。また、汚れが溜まりやすい四隅まで丸洗い感覚で掃除でき、常に清潔な状態をキープできるのが魅力です。

ティッシュをバッグから出す数秒を短縮！

使用方法は、ポケットティッシュの外袋のミシン目を開け、ティッシュの取り出し口から引き出せる向きに収納すればOK。

売り場には2サイズが並んでいましたが、今回は大判のポケットティッシュも入る大きめサイズをチョイスしました。用途や使う人に合わせて選べるのも嬉しいところです。

中央に入ったスリットのおかげでポーチをいちいち開ける必要がなく、ティッシュをサッと取り出せるのが◎外出先で急に必要になったときでも、もたつかずスマートに対応できる点が魅力です。

特に花粉症のつらい時期には、想像以上にありがたく感じます。

さらに便利なのが、カラビナ付きという点。バッグの持ち手などに取り付けておけば、バッグの中を探す手間が一切不要。まるで外付けの救急箱のような安心感が得られます。

衛生面でも、バッグの中を無駄に触らずに済むのは大きなメリットです。

今回はダイソーの『カラビナ付ティッシュポーチ』をご紹介しました。

気軽に取り入れられて、日常のちょっとしたストレスを減らしてくれる優秀アイテムです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。