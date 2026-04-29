100均にワイドサイズあったよ！「いざという時に慌てない！」これ1つで完結する安心グッズ

車の渋滞や災害時などに携帯用トイレを用意しておくと安心。ただ、100円ショップで販売されているものは受け口が小さいものもあるので、いざ使うとなるとどれがいいのか悩みます…。そんな中、セリアで見つけた『携帯トイレ』がワイドサイズで使いやすさ抜群！これ1つで完結するので、いざという時も慌てません◎

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商品情報

商品名：携帯トイレ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦18×横38×マチ13.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968988874227

ワイドサイズだから安心して使える！セリアの『携帯トイレ』

車の渋滞や災害時などにあると安心な携帯用トイレ。ただ、100円ショップで販売されているものは受け口が小さいものもあるので、いざ使うとなるとどれがいいのか悩みますよね。

そんな中、セリアで見つけた『携帯トイレ』が優秀！100円ショップでは珍しい、ワイドタイプの携帯用トイレです。

パッケージの中に付属物が薄くコンパクトにまとまっています。防災バッグの中や車のグローブボックスなど、場所を取らずに備えておけそうです。

外袋、内袋、凝固剤の3つがセットになっています。これ1つあればすぐに使えてお手軽です。

使い方は簡単で、まず透明のジップ付き袋（外袋）を広げて自立させます。そして、開口部を折り返して高さを調整します。

ジップ付き袋の中に黒い袋（内袋）を入れて、開口部を折り返して固定させます。

袋自体の開口部がしっかりしており、ポータブル便座などを用意しなくても、これ単体で便器の代わりとして活用できるのが便利です。

凝固剤を黒い袋に入れたら、セットが完了です。

凝固剤をすべて入れるとこんな感じになります。この時点では凝固剤の量が少ないように感じますが、果たして使い心地は…？

たっぷりの水分をしっかりと吸収してくれる！

約500ml（水筒1本分程度）の水を入れて実際に試してみました。

凝固剤は少なめに見えましたが、不安をよそに水分をしっかりと吸収してくれました。

設置して使用する際の感覚は、和式便器に近いスタイルで使えるという印象です。

使用後は黒い袋をジップ付き袋から取り出し、口を固く結びます。ジップ付き袋の中に入れ、ジップをしっかりと閉めたら完了です。念のため、さらに密閉性のある袋などに入れると安心です。

廃棄の際もニオイが漏れにくい工夫がされており、衛生面への配慮が感じられるのは嬉しいかぎり。いざという時も安心して使える携帯トイレが、100円で買えるのは助かります。

今回は、セリアの『携帯トイレ』をご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。