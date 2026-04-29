欧州サッカーベルギー2部昇格プレーオフ

欧州サッカー、ベルギー2部のベールスホットに所属する元日本代表MF原口元気が27日（日本時間28日）、パトロ・アイスデン・マースメヘレンとの昇格プレーオフ準決勝第2戦に先発出場。延長戦で値千金の決勝ゴールを挙げると、古巣のJ1浦和サポーターを中心に、日本ファンから称賛の声があがっている。

1-1で第1戦を終えて第2戦に臨んだリーグ3位のベールスホットだったが、元ベルギー代表MFナインゴランに、勝ち越しゴールを許して1-2のビハインドを背負った。それでも後半になんとか追いつき、合計スコア3-3で延長戦に突入した。

ここで輝いたのがかつての浦和の至宝だ。延長後半12分に左サイドでボールを受けた原口は、華麗な切り返しでDFを1人かわすと、中央にカットイン。相手のスライディングも難なく避けると、右足を一閃。ペナルティーエリア外から2戦合計4-3とする得点を豪快に叩き込んだ。

昇格プレーオフ決勝進出を決める殊勲のゴールに場内は騒然。DAZNのベルギー版Xアカウントなどが動画で取り上げると、ネット上の日本ファンからもコメントが相次いだ。

「キレキレのドリブル！さすが原口さん！」

「34歳でこれやるの普通におかしい」

「まだまだやれる」

「クラブにとって大事な場面で決定的な仕事をする選手」

「なんか若い頃の原口元気みたい」

「原口元気のシュート やっぱこれなんだよな」

「原口元気がすごいシュート決めてて嬉しい」

奇しくも古巣の浦和は同日に、マチェイ・スコルジャ監督と双方合意の上で契約解除を発表したばかり。浦和サポーターからは「こんな原口元気を浦和で見たかった」「やっぱ浦和にいたときはコンディション微妙だったんだな」「原口元気が原口元気してて嬉しい。浦和で見たかったけど仕方ない」といった声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）