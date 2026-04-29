GWの高速道路、今年の渋滞は“後半集中型”　賢く「美味しい」快適な移動を！

間もなく始まるゴールデンウイーク。今年は4月29日（水）の祝日を起点に、平日を挟んで5月2日から6日までの5連休という日並びで、休暇の取り方次第では長期の旅も可能となります。一方で、各地への移動が一気に増える時期といえば気になるのは高速道路の渋滞。そこで今回は、高速道路各社などの情報をもとにした渋滞予測情報と、ストレスになりがちな移動をスマートかつ「美味しい」時間にできる情報を紹介します。

文：ベストカーWeb編集部・おとなの週末Web編集部／写真：ベストカーWeb編集部、NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本、JB本四高速、日本道路交通情報センター

最大45kmの渋滞予測も！

各社の下り線10km以上の渋滞回数

各社の上り線10km以上の渋滞回数

NEXCO各社などの発表によると、2026年のGW期間（4月25日〜5月6日）は、後半の連休に交通が集中する見込み。特に下り線では、5月2日早朝の中央道・相模湖IC付近を先頭に最大45kmという大規模な渋滞が予測されるそう。

さらに翌5月3日も同エリアで40km規模の渋滞が見込まれるなど、首都圏からレジャー地へ向かう動きはかなりの混雑となりそうです。

一方、Uターンのピークとなる上り線では、5月5日午後の関越道・坂戸西スマートIC付近で最大40kmの渋滞が予想されています。

今年は“後半の混雑”がポイント

今年の特徴は、前半が飛び石、後半がまとまった連休という構成。そのため人の流れが後半に集中し、昨年と比べても10km以上の渋滞回数は増える見通しとのこと。移動日や時間帯を少しずらすだけでも、ストレスは大きく変わります。例えば早朝や夜間の利用、あるいはピーク日を外したスケジューリングなど、“時間を味方につける”工夫が鍵となるのは間違いありません。

とはいえ、完全に渋滞を避けるのが難しいのもまた事実。そんなときは発想を変えてみてはいかがでしょうか。

渋滞も“旅の一部”に変える発想を

高速道路の移動を賢く、楽しく、さらに「美味しく」してくれるのがサービスエリアやパーキングエリア（SA・PA）。 SA・PA は年々進化しており、ご当地グルメや土産、さらには温浴施設や展望スポットまで揃う場所も増えていいます。あえて途中で休憩を挟むことで、ゆったりと楽しみながら移動そのものを旅の一部として味わうことができるでしょう。

参考になるのは、例えばNEXCO東日本が実施している「ハイウェイめし甲子園」。その名の通り、NEXCO東日本管内のSA・PAで提供されるグルメのなかで一番美味しいものを決めようという楽しい企画で、今年の1位になったのは常磐自動車道・友部サービスエリア（上り線）の「夢の茨城旅行〜お守りはmikittyのサイン〜 THANK YOU SO MUCH cholo」（1500円）。なんと初開催だった前回に続く2連覇で、これは間違いなく美味しいに違いないと思わせられる一皿です。

このほか、この期間は高速道路の休日割引が適用されない点にも要注意。渋滞予測やリアルタイムの交通情報を活用し、余裕を持った行程を組むことが連休を心地よく過ごすための第一歩です。慌ただしさに流されるのではなく、移動の時間さえも楽しむ――そんな“おとなの余裕”のあるゴールデンウィークを過ごしましょう！

美味しい高速旅には必携！ベストカーが最新ガイド発行

日本でナンバーワンのクルマ雑誌で『おとなの週末』の姉妹誌である『ベストカー』も、4月16日に『ベストカー情報版 高速道路＆サービスエリア・パーキングエリアガイド2026-2027年最新版』を刊行しています。ゴールデンウィークのお出かけにもその後にも、食いしん坊のドライバーの皆様が読んで楽しい、行って美味しい情報が盛りだくさん！

全国67路線の高速道路にある648ヶ所ものSA・PAをカバーし、それぞれの「食べる」「見る」「買う」「遊ぶ」「体験する」の各要素をフルカラーで網羅。日本のグルメジャンルのツートップとも言うべき丼と麺に焦点を当て、家族で楽しめる「味変できるごちそう『丼』と『麺』」を特集しているほか、手軽に楽しめる「ハンバーガー＆サンドイッチ」、地域の食材を使った「ご当地高速道路スイーツ」もまとめて取り上げています。

さらに、追加料金なしで一時退出して立ち寄れる道の駅も29ヶ所紹介したり、周辺観光の情報やSA・PAのなかでも屋内型のトイレを設置している施設の一覧なども掲載するなどかゆいところに手が届く内容となっていますので、是非ご覧ください。

【画像】高速道路の移動を楽しくする！絶品ハイウェイめしの数々（13枚）