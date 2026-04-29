テレビ大阪・ウーデンアナ、テレ東『モーサテ』に生出演「どこかで大阪らしい『笑い』も…」【コメントあり】
テレビ大阪のウーデン ジェニファー 里沙アナウンサーが30日放送のテレビ東京系『Newsモーニングサテライト』（前5:45〜7:05）に生出演する。
テレビ大阪のニュース番組『やさしいニュース』
『Newsモーニングサテライト』では、テレビ大阪『やさしいニュース』との連携シリーズ企画を月1回のペースで届けている。その連携企画の2026年度第1弾として30日放送の『モーサテ』のスタジオに、ウーデンアナの出演が決定した。世界の経済ニュースやマーケット情報を、モーサテファミリーと伝える。
また『やさしいニュース』との連携企画もこの日放送。取材班が追った「大阪発・医療MaaS」の新しい取り組みを紹介する予定だ。
【コメント】
■ウーデン ジェニファー 里沙アナウンサー
これまで大阪から中継を結んでいた東京のスタジオの皆さまと直接ご一緒できることになり、とてもうれしく、身の引き締まる思いです！
大阪らしい「前向きなエネルギー」や「パワフルさ」を大切に、明るく丁寧にお届けします。関西経済の今、そして独自の挑戦を続ける企業の取り組みにぜひご期待ください。
（…できればどこかで大阪らしい「笑い」も取りたいところです！）
視聴者の皆さま、スタジオの皆さま、どうぞよろしくお願いいたします！
■『Newsモーニングサテライト』阿部将樹 チーフ・プロデューサー
混沌とする世界情勢。その潮流をいち早く視聴者にお伝えする『Newsモーニングサテライト』ですが、躍動する地域経済の動きをきめ細かく報じることも欠かせません。番組制作では常にグローバルな視点を持ちつつ、系列局であるテレビ大阪との連携を一段と深めることなどで、今後も国内外のフレッシュなニュースをお届けします。
テレビ大阪のニュース番組『やさしいニュース』
『Newsモーニングサテライト』では、テレビ大阪『やさしいニュース』との連携シリーズ企画を月1回のペースで届けている。その連携企画の2026年度第1弾として30日放送の『モーサテ』のスタジオに、ウーデンアナの出演が決定した。世界の経済ニュースやマーケット情報を、モーサテファミリーと伝える。
【コメント】
■ウーデン ジェニファー 里沙アナウンサー
これまで大阪から中継を結んでいた東京のスタジオの皆さまと直接ご一緒できることになり、とてもうれしく、身の引き締まる思いです！
大阪らしい「前向きなエネルギー」や「パワフルさ」を大切に、明るく丁寧にお届けします。関西経済の今、そして独自の挑戦を続ける企業の取り組みにぜひご期待ください。
（…できればどこかで大阪らしい「笑い」も取りたいところです！）
視聴者の皆さま、スタジオの皆さま、どうぞよろしくお願いいたします！
■『Newsモーニングサテライト』阿部将樹 チーフ・プロデューサー
混沌とする世界情勢。その潮流をいち早く視聴者にお伝えする『Newsモーニングサテライト』ですが、躍動する地域経済の動きをきめ細かく報じることも欠かせません。番組制作では常にグローバルな視点を持ちつつ、系列局であるテレビ大阪との連携を一段と深めることなどで、今後も国内外のフレッシュなニュースをお届けします。