香川県坂出市の五色台の山中でタケノコ堀りをしていた当時5歳の女の子が行方不明になってあすで21年です。香川県警がきょう（28日）、現場周辺で大規模な再捜索を行いました。

【写真を見る】五色台で当時5歳の女の子が行方不明になって29日で21年 警察が大規模な再捜索【香川】

再捜索は警察官150人態勢で、五色台ビジターセンターの周辺で行われました。2005年、五色台の山中でタケノコ堀りのイベントに参加していた当時5歳の大西有紀さんが行方不明になり、今も見つかっていません。最後に目撃された場所に近い池に潜り水中を調べたほか、空からの捜索にはドローン2機を投入するなど手がかりをくまなく探しました。

「現状報告をお願いします」

「現在、捜索中ですが、いまだ発見に至っていません」

（坂出警察署 檀原智裕署長）

「手がかりがほとんどありません。何か少しでも手がかりになることが得られれば、どんなささいな情報でも構いません。警察まで情報提供をお願いしたい」

2014年以降有力な情報がないということで、坂出市のスーパーマーケットでは、警察がチラシを配り情報提供を呼びかけました。