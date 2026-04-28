◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（２８日・東京ドーム）

広島の高太一投手が、関係者を通じて阪神・近本光司外野手に謝罪したことを明かした。２６日の阪神戦（甲子園）で死球を当てた近本光司外野手が左手首を骨折。試合前に取材に応じた左腕は「勝負に行った結果ですが、こういう形（骨折）になってしまって申し訳ないです」と語った。２７日に謝罪の意を伝えたという。

２６日の試合で０―１の８回に２番手で登板した高は、２者連続三振を奪った後、近本に対して２ストライクから投じた３球目の１５１キロの内角球が左手首を直撃した。その場に倒れ込んだ近本は、そのまま向かった兵庫県内の病院で検査を受けて骨折が判明した。近本は、阪神の不動のリードオフマンとして開幕から２４試合で打率２割５分、５打点、６盗塁という成績を残していた。

高は、３年目の今季は開幕ローテ候補だったが、２軍スタート。２軍戦でも先発起用が続いていたが、今月８日に中継ぎ要員として１軍に昇格。ここまでリリーフ６登板で計６イニイング２安打６奪三振で無失点、１ホールドと好投を続けている。