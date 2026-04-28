　28日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比28.0％減の3832億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.7％減の2988億円だった。

　個別ではＭＡＸＩＳ　ＮＹダウ上場投信 <2241> 、グローバルＸ　ＵＳ　テック・トップ２０　ＥＴＦ <2244> 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） <2630> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　Ｓ＆Ｐ５００　レバレッジ <2237> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <2633> など35銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ　Ｓ＆Ｐ５００　インバース <2249> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　ドバイ原油先物　ベア　ＥＴＮ <2039> 、ｉシェアーズ米国債２０年超ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2621> 、ｉシェアーズ　米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　Ｓ＆Ｐ５００　インバース <2238> など7銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ　Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> が7.53％高、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> が6.06％高、グローバルＸ　フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> が5.40％高、グローバルＸ　銀行　高配当－日本株式 <315A> が5.33％高、ＮＥＸＴ　銀行 <1631> が5.13％高と大幅な上昇。

　一方、ＮＺＡＭ　上場投信　ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> は5.21％安、グローバルＸ　新成長インフラ－日本株式 <2847> は3.91％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は3.58％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　銀上場投資信託 <1673> は3.55％安、グローバルＸ　チャイナテック・トップ１０　ＥＴＦ <404A> は3.46％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が619円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2049億6200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2329億3200万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が243億5600万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が180億1200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が151億8500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が112億3300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が86億7900万円の売買代金となった。

株探ニュース