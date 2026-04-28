【くら寿司×「名探偵コナン」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第3弾】 5月1日～ 開催予定 ※無くなり次第終了

くら寿司は、「名探偵コナン」とコラボしたオリジナルグッズプレゼントキャンペーン第3弾を5月1日より開催する。

くら寿司では、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念し、4月3日より「名探偵コナン」とコラボしたキャンペーンを実施している。今回、5月1日より新たにスタートする「プレゼントキャンペーン」第3弾の景品「クッションチャーム」がメディア向けにお披露目された。

また、同時開催される「極上とろフェア」商品の先行試食会も実施されたので、本稿にてあわせて紹介する。

□くら寿司×劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」タイアップキャンペーンのページ

くら寿司×「名探偵コナン」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第3弾

開催期間：5月1日～ ※景品が無くなり次第終了

景品：クッションチャーム（全4種）/合計先着28万名限定

4月3日より、くら寿司にて2,500円のお会計ごとに「名探偵コナン」のオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンが実施されている。プレゼントキャンペーンは3回にわたって開催。今回は5月1日よりスタートする第3弾の景品となる「クッションチャーム」の実物がお披露目された。

クッションチャームは全部で4種が用意されており、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」に登場するキャラクターたちがデフォルメ姿でかわいくデザインされている。表面と裏面で描かれているキャラクターが異なる点も注目ポイントだ。

このクッションチャームはここでしか手に入れることができないものとなっており、先着28万名限定で無くなり次第終了となってしまうため、確実に手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

クッションチャームは全4種

裏面もそれぞれデザインが異なる

「1」表 江戸川コナン

「1」裏 安室透

「2」表 毛利蘭

「2」裏 工藤新一

「3」表 服部平次

「3」裏 遠山和葉

「4」表 灰原哀

「4」裏 赤井秀一

極上とろフェア

販売期間：5月1日～

くら寿司では「名探偵コナン」とのコラボキャンペーン期間中、さまざまなフェアが同時開催される。今回は「熟成 大とろ（一貫）」、「トリュフ生サーモン（一貫）」などが提供される「極上とろフェア」が期間・数量限定で開催される。

本フェアでは限定商品のほか、くら寿司で人気定番商品の「ビントロ」が通常140円のところ、期間限定の特別価格115円で提供されるなど、お得に食事を楽しめるのも嬉しい。

さらに、くら寿司のスイーツブランド「KURA ROYAL」新商品の「オレンジ香る濃厚ガトーショコラ」や、5月5日のこどもの日ならではの商品「昔ながらのかしわ餅」も登場。これらのメニューも「ビッくらポン!」やコラボプレゼントキャンペーンの対象となっており、特別なメニューを堪能しつつキャンペーンも楽しめるので、ぜひこの機会にくら寿司へ足を運んでみてはいかがだろうか。

【極上とろフェア・新商品（一部）】

「熟成 大とろ（一貫）」 価格：380円 販売期間：5月1日～5月10日

「トリュフ生サーモン（一貫）」 価格：200円 販売期間：5月1日～5月10日

「ビントロ」 価格：115円 販売期間：5月1日～5月10日

「オレンジ香る濃厚ガトーショコラ」 価格：520円 販売期間：5月7日～5月28日

「昔ながらのかしわ餅」 価格：115円 販売期間：5月1日～5月28日

(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会