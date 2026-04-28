令和ロマンくるま“死神”姿でLUUPに登場「全員LUUPで来ていただきたい」Kアリーナ横浜2万人動員ライブでの望み明かす
【モデルプレス＝2026/04/28】お笑いコンビ・令和ロマンのくるまが28日、都内で開催されたLUUP × yutori「9090」× 令和ロマン初のコラボ企画＆特別ラッピング車両のお披露目会に出席した。
【写真】M-1二連覇31歳芸人、“死神”姿で登場したLUUPお披露目
株式会社 Luupは、株式会社 yutoriが展開するブランド「9090（ナインティナインティ）」、およびくるまとタッグを組み、2026年4月30日から5月17日の期間限定で、特別コラボレーションを実施。LUUPの電動アシスト自転車や電動キックボードに、「9090×令和ロマン」のオリジナルデザインを施した特別ラッピング車両を100台限定で導入する。
くるまは「我々の単独ライブがあって、その中のグッズ制作を9090の方にお願いして。コラボグッズを作って」ときっかけを明かして、「とんとん拍子でコラボが進むというのが。同世代でもともと交友関係もあったりするんです」とコメント。
「（交友関係）ならではのフットワークの軽さで、いろんなPRが出来たのかなという風に思っているんですけど、今聞いていて、こういうラッピングを載せるのが今回初めて？ありがたい。2年ぐらい前から、何かコラボできたらいいねみたいな話は、いろんなパターンを考えていて。今回こういう形で」と実現の喜びを明かした。
また、くるまは「一応Kアリーナでライブをやるので。2万席あるんですけれども、出来れば全員LUUPで来ていただきたいと思います」と語って会場を沸かせて、デザインについては「最終的には、僕が鎌を持っている死神みたいなやつ。ケムリがこん棒（を持っている）」と説明。「これに遭遇したら、いいことしかないです。全体運が上がります」「特に上がります。お笑い運は」と笑顔で断言していた。
トークでは、令和ロマンのファン層について質問される一幕も。くるまは「10代から40代とか50代の方まで割といらっしゃるイメージはありますけどね。ライブとかにいらっしゃるのは、やっぱり20代とか30代の女性の方が多かったりしますけど、また違う場面だと男性が多かったり。それこそポッドキャストとかだったら結構上の年代が聞いていただいていたり」と明かした。（modelpress編集部）
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【写真】M-1二連覇31歳芸人、“死神”姿で登場したLUUPお披露目
◆「9090×令和ロマン」オリジナルデザインのLUUP登場
株式会社 Luupは、株式会社 yutoriが展開するブランド「9090（ナインティナインティ）」、およびくるまとタッグを組み、2026年4月30日から5月17日の期間限定で、特別コラボレーションを実施。LUUPの電動アシスト自転車や電動キックボードに、「9090×令和ロマン」のオリジナルデザインを施した特別ラッピング車両を100台限定で導入する。
「（交友関係）ならではのフットワークの軽さで、いろんなPRが出来たのかなという風に思っているんですけど、今聞いていて、こういうラッピングを載せるのが今回初めて？ありがたい。2年ぐらい前から、何かコラボできたらいいねみたいな話は、いろんなパターンを考えていて。今回こういう形で」と実現の喜びを明かした。
◆令和ロマンくるま、“死神”となって登場
また、くるまは「一応Kアリーナでライブをやるので。2万席あるんですけれども、出来れば全員LUUPで来ていただきたいと思います」と語って会場を沸かせて、デザインについては「最終的には、僕が鎌を持っている死神みたいなやつ。ケムリがこん棒（を持っている）」と説明。「これに遭遇したら、いいことしかないです。全体運が上がります」「特に上がります。お笑い運は」と笑顔で断言していた。
トークでは、令和ロマンのファン層について質問される一幕も。くるまは「10代から40代とか50代の方まで割といらっしゃるイメージはありますけどね。ライブとかにいらっしゃるのは、やっぱり20代とか30代の女性の方が多かったりしますけど、また違う場面だと男性が多かったり。それこそポッドキャストとかだったら結構上の年代が聞いていただいていたり」と明かした。（modelpress編集部）
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