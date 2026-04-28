女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の野口衣織の誕生日に祝福の声が多く寄せられている。

２６日に２６歳の誕生日を迎えた野口。２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「２６歳 お誕生日になりました〜！応援してくださる皆さん 興味を持ってくださった皆さん いつも本当にありがとうございます」とファンへの感謝の言葉をつづった。「これからもインスタの更新！楽しみます 何度誕生日を迎えても 自分が４月生まれなの不思議な感じ！ なんか私って６月生まれっぽいのに！（？）」とコメントし、ピンクや紫色に染まった花畑を背景にした写真をアップ。同日リール動画も投稿し、「見に行きたかった芝桜を初めてみれて とてーも嬉しかった また行きたい！！」と明かした。

この投稿には「生まれてきてくれて、アイドルになってくれてありがとう 本当にお誕生日おめでとう」「衣織のおかげで毎日幸せだよ」「２６歳の衣織ちゃんともたくさん思い出作れますように」「天使だねいーちゃん」「お花に囲まれるいおちゃんあまりにも綺麗で．．」などのコメントが寄せられている。