「ポテトのLが150gでポテトのMが151g。さすがに電話させてもらいました。酷すぎる」



【写真】なんと！友人が買ったMサイズのポテトと同じ量でした

2025年の大晦日に、そんな投稿をX（旧Twitter）にて行ったぷーかさん（@puka_0419）。



ぷーかさんはこの日、大手ファーストフードチェーン店・マクドナルドに友人と立ち寄り、ポテトのLサイズとMサイズをそれぞれ購入。ところが、Lサイズの量が明らかに少なく、実際に重さを量ってみたところMサイズの量とほぼ変わらなかったといいます。



「さすがに酷すぎる」と、ぷーかさんはXに怒りのポスト。15万のいいねが付き、リプ欄にも多くの声が寄せられました。



一体どのような反響があったのでしょうか？



マクドナルド側からの対応は…？



投稿から数ヶ月――。



当時の出来事の詳細や、現在の状況について、ぷーかさん本人におうかがいしました。



明らかに量が少ない！実際に重さを量ってみたところ…？

時刻は22時半ごろ。



ぷーかさんは大阪市内のマクドナルドに友人と訪れ、テイクアウトで商品を注文。



別々に会計を済ませて、店を出ました。



しかし、袋の中を開けてみて、購入したポテト（Lサイズ）の量が明らかにおかしいと思ったぷーかさん。友人の購入した同商品（Mサイズ）と重量を比較してみました。



すると、Mサイズが151gだったのに対し、Lサイズはなんと150g。



両者の重量はほとんど変わらない――どころか、Lサイズの方が1g軽いという結果となりました。



よくマクドナルドを訪れるというぷーかさん。ポテトはクルー（スタッフ）の方が手作業で入れているため、量に変動があることは知っていました。これまで、多少は量が少なくても、「忙しいのだろうし、人間だからミスはある」と思って、怒ることはなかったといいます。



ところが、さすがに今回の件は「酷すぎる」と感じ、当該の店舗にクレームの電話を入れることにしました。



「（電話した結果）ポテトの交換をしてもらいました。ただ状況的に交換品を持って来てくれる時には冷めてるんですね。交換前のポテトも食べれないですし。ですのであまりメリットはなかったです」（ぷーかさん）



そんな出来事について綴ったXのポスト。リプ欄には、さまざまな反響がありました。



「ポテト量の件、わかりますわぁ」

「Lサイズの方は魂が抜けてしまったんだろうな」

「何回も買ってたら事故に合うこともありますよね」

「ハンバーガーにチーズ入ってなかったことあります」

「ポテトはよく買うだけに間違いはなくしてほしいと思うね〜」



ぷーかさんに対して同情的な意見が多く、マクドナルドの現／元スタッフの方から「規定量と比べても明らかに少ない」、「自分が働いていた当時は、盛りすぎて怒られるくらいだったのに」という旨のコメントも寄せられていました。



投稿によってポテトの量に変化が？

大きな話題となったポテトの量の一件ですが、その後どうなったのでしょうか…？



例の投稿以後も、ぷーかさんはマクドナルドをよく訪れているそう。その時の感想についてXにて次のように書き込んでいます。



「別店舗でも明らかにポテトの量が多くなっている」



「推測ですが、マクドナルド側も投稿の件は把握していて、各店舗に何らかの指示でもあったのかな思います」（ぷーかさん）



つい先日（取材当時より）にも、マクドナルドでポテトを購入したとのことですが、重さを量ってみると215gあったそうです。



バズったことで「思いもよらぬ反響」も…

ぷーかさんによると、今回の一件をめぐり、予想外の展開もあったといいます。



先述の通り、当初のXの投稿のリプ欄には、ぷーかさんの思いに賛同する声が多く寄せられていました。しかし、なかには「この程度のことでクレームを入れるなんて」というような、批判や誹謗中傷的なコメントもあったといいます。



「ほっとけばよいのですが一部のリプに対しては反論もしてしまいました」（ぷーかさん）



また、投稿内容がYouTubeやTikTok、まとめサイトなどでも取り上げられることになり、反響がいったん落ち着いたと思ったら、再び慌ただしくなる――といったこともあったといいます。また、本件について直接話していない友人・知人にも話が広がってしまうことになりました――。



「Xだけでなく、知らないところで拡散されてしまったところもあり、SNSの怖さを知ることになりました」（ぷーかさん）



ポテトの量が増えた、という点では良い結果となったものの、ぷーかさんはネット社会の恐ろしさを垣間見ることにもなってしまいました。



◇ ◇



今回、「怒りの投稿」で注目を集めてしまったぷーかさんですが、普段は趣味のゲーム、野球、プロレスといった楽しい話題を発信されています。



「これからも宜しくお願い致します」（ぷーかさん）



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））