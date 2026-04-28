「マクドナルド」公式X（@McDonaldsJapan）2026年4月28日

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　「マクドナルド」は、4月28日（火）に公式Xを更新。水色、ピンク、黄色、オレンジの衣装をまとった複数人の手元が写る画像が公開され、SNSでは「この手…見覚えあり」「ぜったいモナキちゃんだわ!!」「モナキとマックコラボ!?」とファンがざわついてる。

【写真】モナキって？　メンバーをソロカットでチェックする

■モナキって？

　この日投稿されたのは、4月27日（月）から期間限定で販売されている「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」を持った手と、サムズアップしている手が収められた1枚の写真。

　また、手の正体が本日夜に公開されるのか、「今夜・今夜・今夜・今夜・」とテキストが添えられている。

　袖口にゴールドのラインが入った衣装は特徴的で、SNSでは「朝からマック特大匂わせ！」「モナキすぎる」「ジュニ様指までイケメンだよね」「モナキだ…グリマスだ」など、4月にメジャーデビューしたモナキとのコラボを予想するファンが続出。

　ちなみにモナキとは、4月8日（水）に、シングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』でメジャーデビューした、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.による4人組グループ。純烈・酒井一圭プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」の応募者1000人の中から選ばれたメンバーで構成されており、平均年齢33歳の新星グループだ。

　※「・」はブルーベリーの絵文字