モナキ＆「マクドナルド」がコラボ？ 「この手…見覚えあり」「ジュニ様指までイケメン」とファンざわつく
「マクドナルド」は、4月28日（火）に公式Xを更新。水色、ピンク、黄色、オレンジの衣装をまとった複数人の手元が写る画像が公開され、SNSでは「この手…見覚えあり」「ぜったいモナキちゃんだわ!!」「モナキとマックコラボ!?」とファンがざわついてる。
【写真】モナキって？ メンバーをソロカットでチェックする
■モナキって？
この日投稿されたのは、4月27日（月）から期間限定で販売されている「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」を持った手と、サムズアップしている手が収められた1枚の写真。
また、手の正体が本日夜に公開されるのか、「今夜・今夜・今夜・今夜・」とテキストが添えられている。
袖口にゴールドのラインが入った衣装は特徴的で、SNSでは「朝からマック特大匂わせ！」「モナキすぎる」「ジュニ様指までイケメンだよね」「モナキだ…グリマスだ」など、4月にメジャーデビューしたモナキとのコラボを予想するファンが続出。
ちなみにモナキとは、4月8日（水）に、シングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』でメジャーデビューした、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.による4人組グループ。純烈・酒井一圭プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」の応募者1000人の中から選ばれたメンバーで構成されており、平均年齢33歳の新星グループだ。
※「・」はブルーベリーの絵文字
【写真】モナキって？ メンバーをソロカットでチェックする
■モナキって？
この日投稿されたのは、4月27日（月）から期間限定で販売されている「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」を持った手と、サムズアップしている手が収められた1枚の写真。
袖口にゴールドのラインが入った衣装は特徴的で、SNSでは「朝からマック特大匂わせ！」「モナキすぎる」「ジュニ様指までイケメンだよね」「モナキだ…グリマスだ」など、4月にメジャーデビューしたモナキとのコラボを予想するファンが続出。
ちなみにモナキとは、4月8日（水）に、シングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』でメジャーデビューした、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.による4人組グループ。純烈・酒井一圭プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」の応募者1000人の中から選ばれたメンバーで構成されており、平均年齢33歳の新星グループだ。
※「・」はブルーベリーの絵文字