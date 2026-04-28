「ともちん埼玉来てたのかよ」板野友美、プライベートで東武動物公園へ！ 娘との姿に「ママしてますね！」の声
タレントの板野友美さんは4月26日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを披露しました。
【写真】板野友美＆娘のプライベートショット
ファンからは、「親子で〜 動物園〜 楽しめて良かったね」「結構、ローカルな場所、攻めてますね〜」「昨日、天気よくてよかったね」「ともちんと動物可愛すぎるコンビ」「動物園は童心に帰れる」「ともちん埼玉来てたのかよ」「ママしてますね！」「娘ちゃんの後ろ姿が癒されます！」「ほのぼの」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】板野友美＆娘のプライベートショット
「ともちんと動物可愛すぎるコンビ」板野さんは「東武動物公園楽しかった」とつづり、埼玉県の東武動物公園を訪れた際の写真を4枚公開。娘と公園を満喫する様子です。1、4枚目は娘が馬や鹿にエサをあげているかわいらしい様子で、3枚目は自身と鹿とのツーショット。黒いキャップに赤いトップスというラフなスタイルでナチュラルメイクのプライベートな姿が写っています。
自身の公式YouTubeチャンネルも紹介自身のXでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している板野さん。23日の投稿では「またまた!?」とつづり、自身の公式YouTubeチャンネルの動画を告知しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)