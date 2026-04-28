NHK“初代体操のお姉さん”秋元杏月、7年の軌跡を凝縮 卒業記念写真集が発売前から予約殺到
NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で初代体操のお姉さんとして活躍した秋元杏月の卒業記念写真集が、4月30日に発売される。発売前から予約が殺到するなど、大きな注目を集めている。
【写真】杏月お姉さんの秘蔵フォトアルバムも
秋元杏月は2019年4月から2026年3月までの7年間にわたり出演し、明るい笑顔と元気なパフォーマンスで親子世代に親しまれてきた。本作は、その卒業を記念して制作された1冊となる。
写真集には、撮り下ろしカットをはじめ、これまでの活動を振り返る秘蔵フォトやコスチュームアーカイブを収録。おなじみの笑顔だけでなく、これまで見せてこなかった大人びた表情も収められている。
さらに、10ページにわたるロングインタビューや撮影日記、最終収録の様子を伝えるレポート、卒業会見の内容なども掲載。秋元自身の言葉で語られる思いや、番組で共演した仲間たちからのメッセージも盛り込まれている。
そのほか、ゆういちろうお兄さんやまやお姉さんら共演者、キャラクターからのコメント、直筆メッセージなど、多角的に7年間の歩みを振り返る構成となっている。
【写真】杏月お姉さんの秘蔵フォトアルバムも
秋元杏月は2019年4月から2026年3月までの7年間にわたり出演し、明るい笑顔と元気なパフォーマンスで親子世代に親しまれてきた。本作は、その卒業を記念して制作された1冊となる。
写真集には、撮り下ろしカットをはじめ、これまでの活動を振り返る秘蔵フォトやコスチュームアーカイブを収録。おなじみの笑顔だけでなく、これまで見せてこなかった大人びた表情も収められている。
さらに、10ページにわたるロングインタビューや撮影日記、最終収録の様子を伝えるレポート、卒業会見の内容なども掲載。秋元自身の言葉で語られる思いや、番組で共演した仲間たちからのメッセージも盛り込まれている。
そのほか、ゆういちろうお兄さんやまやお姉さんら共演者、キャラクターからのコメント、直筆メッセージなど、多角的に7年間の歩みを振り返る構成となっている。