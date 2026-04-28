女優・小林綾子(53)が24日、自身のインスタグラムを更新。かつての人気アイドルとの2ショットを披露した。



【写真】80年代を席巻「おしん」女優と元アイドル 40年後の2ショット

小林は「紅茶のおいしい喫茶店へいってきましたよ」と報告。J COMの「柏原芳恵の喫茶☆歌謡界」の収録で、歌手の柏原芳恵(60)と会ったことを明かした。柏原は1980年デビュー。アイドル歌手として「ハロー・グッバイ」(81年)、「春なのに」(83年)などがヒットし、80年代後半からは女優やグラビアアイドルとしても活躍した。



BGMに「ハロー・グッバイ」をチョイスし、2人で並んだ写真をアップ。「気さくで素敵な柏原芳恵さん 子供の頃からテレビで拝見していたアイドルに、まさかこんな形でお目にかかれるとは やっぱりアイドルって、可愛らしくていつまでもチャーミングなんですね」と80年代アイドルとの対面に感激した。



「芳恵さんの紅茶の美味しい喫茶店で紅茶をいただきながらトークをするという番組なのですが、タイトルにもあるように歌謡界ということで、なんとお歌も歌ってきちゃいましたっ」と続けた小林に、ファンも「素敵なツーショット！」「楽しみにしています」と放送を期待していた。



小林は1972年生まれ。社会現象となった83年から84年に放送されたNHK連続テレビ小説「おしん」で主人公の幼少期を演じた。



（よろず～ニュース編集部）