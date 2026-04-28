なにわ筋線の総事業費、ほぼ２倍に膨らむ試算…大阪府や大阪市など出資の３セクが建設中

２０３１年の開業を予定し、大阪市中心部と関西空港を結ぶ新たなルートとなる「なにわ筋線」の総事業費が、従来の計画からほぼ倍の６５００億円に膨らむ見通しとなったことが、複数の関係者への取材でわかった。

ルート上にある地中の障害物の撤去費用などが新たに発生。建設を担う、大阪府・市やＪＲ西日本などが出資する第３セクター「関西高速鉄道」が試算し、府・市に今月報告した。

従来の計画では、事業費は３３００億円で、府・市が１１８０億円、ＪＲ西と南海電鉄が計３３０億円を負担し、残りは借入金や国の補助で賄うことになっていた。

関係者によると、物価の高騰や地価の上昇に加え、工事で見つかった地中の障害物の撤去や地盤対策のため、さらに３２００億円が必要と試算された。府などは関西高速鉄道に対し、事業費の縮減や、このまま事業を継続することが妥当かどうかの検討を求めている。

なにわ筋線は大阪市中心部を縦断する総延長７・２キロの路線で、このうち６・５キロは地下を走る。大阪（うめきたエリア）と、ＪＲ難波駅、南海電鉄・新今宮駅をそれぞれつなぎ、ＪＲ西と南海が共同で列車を走らせる区間もある。途中区間に、中之島、西本町、南海新難波（いずれも仮称）の３駅が設けられる。

２１年に着工。完成すれば、大阪駅と関西空港を最速４４分で結ぶ新たなルートが誕生し、開業後は１日約２４万人の利用を見込んでいる。