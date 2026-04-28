国立4強からU17アジア杯に食い込んだ尚志高MF星宗介、南米強豪国との経験も糧に「守備は自信を持って良いと思った」

国立4強からU17アジア杯に食い込んだ尚志高MF星宗介、南米強豪国との経験も糧に「守備は自信を持って良いと思った」